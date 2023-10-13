نجم بني ياس يتألق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)



تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، تاولانت سيفيري، مع منتخب بلاده، وقاد ألبانيا لتحقيق فوز كبير 3 - 0 على التشيك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وسجل سيفيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و73 ليمنح منتخب ألبانيا الفوز على التشيك ضمن منافسات الجولة السادسة، ليعزز المنتخب الألباني صدارته للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول للمجموعة التي تضم بولندا والتشيك ومولدوفا وجزر الفارو، ويقترب من التأهل للنهائيات.

وظهر سيفيري مع بني ياس بمستوى جيد منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادماً من نادي فورسكلا الأوكراني مع بند خيار الشراء، إذ شارك اللاعب مع بني ياس في 5 مباريات دوري أدنوك للمحترفين وسجل هدفين وصنع هدفاً، فيما لعب مباراتين في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل هدفاً قبل أن يودع الفريق البطولة من الدور الأول أمام الجزيرة بالتعادل ذهاباً وإياباً والخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن سيفيري (26 عاماً) المولود في مقدونيا مثل منتخب مقدونيا الشمالية، قبل أن يحصل على الجنسية الألبانية ويمثل منتخب ألبانيا منذ عام 2019.

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