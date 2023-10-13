408 طلبات لتنظيم بطولات للتنس في العام الحالي



استعرض اتحاد الإمارات للتنس خطة مسابقاته وفعالياته للموسم المقبل، مع 15 نادياً وأكاديمية منضوية تحت مظلته، لتطبيق استراتيجية الاتحاد بشأن توسيع تنظيم البطولات والارتقاء بها في التصنيف الدولي. وأوضح ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس أنه تم تسجيل وتنظيم طلبات 408 بطولات من أول العام حتى بداية نوفمبر المقبل، بما يعكس الرغبة الكبيرة في تنظيم البطولات.

وقال: الاتحاد قدم شرحاً للأندية والأكاديميات عن آلية المشاركة وتنظيم بطولة «مبادلة» المحلية بفئتيها (أ) و(ب)، وبطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات التنس، وتوفير سبل الدعم لإنجاح هذه البطولات.

وأشاد المرزوقي بالجهود التي تبذلها الأندية والأكاديميات لتطوير اللعبة ونشر ثقافة ممارستها واكتشاف اللاعبين الموهوبين وإشراكهم في البطولات.

وأضاف: شهد الاجتماع بحث ودراسة بعض الآليات المهمة لتطوير البطولات التي تنظمها أكاديميات وأندية التنس، وآخر التطورات المتعلقة بانضمام بطولات اتحاد التنس إلى نظام النقاط العالمي، والذي تم من خلاله تسجيل نحو 1360 لاعباً ولاعبة بهدف تعزيز مكانة البطولات المحلية في تصنيف الاتحاد الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز