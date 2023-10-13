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الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي تشارك في بطولة القارات للشطرنج لنزلاء السجون

10/13/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، مباريات الشطرنج لنزلاء عقابية دبي، ضمن بطولة القارات للشطرنج لنزلاء سجون العالم في نسختها الثالثة، بحضور العقيد عبدالله يعقوب الخضر، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والرائد محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، وسعيد يوسف عبدالله، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، والمدرب الفني للفريق أوليفر بوسيا.

وأكد العميد صلاح بوعصيبة أن المؤسسات العقابية تحرص سنوياً على إشراك النزلاء في بطولات رياضية، وألعاب ذهنية وبرامج تعليمية وتدريبية متنوعة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، نظراً لتأثير هذه المشاركات على تحسين لياقتهم البدنية، واستثمار طاقاتهم بما ينفعهم جسدياً ومعنوياً وذهنياً، ويملأ وقت فراغهم، ويرفع حماسهم، من خلال البطولات الفردية والجماعية، أسوة ببطولة القارات للشطرنج لنزلاء سجون العالم، والتي يشارك فيها نزلاء عقابية دبي كل عام.

وأوضح العميد صلاح بوعصيبه أن البطولة ينظمها مكتب شرطة مقاطعة كوك بولاية شيكاغو الأمريكية تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج، ويشارك فيها فريق نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ضمن 188 دولة من فئة الرجال والسيدات والأحداث، منوهاً بتشجيع المؤسسات العقابية والإصلاحية جميع فئات النزلاء على المشاركة في البطولات المحلية والعالمية للنزلاء، ونشر الروح الإيجابية والسعادة، عبر توفير أرقى البرامج الرياضية المفيدة والبطولات والمسابقات الترفيهية.

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