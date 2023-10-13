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يعتبر الحدث خياراً مثالياً للمبتدئين والمحترفين من جميع الأعمار والمستويات..«ترايثلون عجمان» ينطلق الأحد

10/13/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة عجمان للترايثلون، ويقام الأحد في محمية الزوراء الطبيعية، وتنظمه شركة القدرة للخدمات الرياضية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، ويعتبر الحدث خياراً مثالياً للمبتدئين والمحترفين من جميع الأعمار والمستويات، بما في ذلك الفئة الأولمبية، التي تشمل السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، إضافة إلى سبرينت (750 متر سباحة - 20 كيلومتر دراجة -و5 كيلومترات جري)، وسوبر سبرينت (350 متر سباحة و10 كيلومترات دراجة - 2.5 كيلومتر جري)، وبالنسبة للصغار (150 متر سباحة و10 كيلومترات دراجة و1.5 كيلومتر جري)، ترحب البطولة بفرق التتابع المختلط المكونة من لاعبين أو ثلاثة لاعبين للمشاركة.

وأعرب محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن تقديره للتنظيم والجهد الاستثنائي من فرق تنظيم ترايثلون عجمان، وقال: الحدث تعبير حقيقي عن تعزيز التواصل الاجتماعي والتفاعل الثقافي بين مختلف أفراد المجتمع، وتُظهر جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان التزامنا القوي بتعزيز التآزر بين الأحداث الرياضية والثقافية والتراثية، وتعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية بارزة من خلال تنوع الفعاليات والأنشطة.

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