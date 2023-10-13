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نال كأس المركز الأول.. 7 ميداليات لـ«الفجيرة للفنون القتالية» في «عربية التايكواندو»

10/13/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حصد نادي الفجيرة للفنون القتالية 7 ميداليات خلال مشاركته في بطولة الأندية العربية الأولى للتايكواندو التي أقيمت في مصر بواقع ذهبيتين وأربع فضيات وبرونزية، إضافة إلى كأس المركز الأول في ترتيب فرق البطولة للناشئين.

وأهدت إدارة النادي الإنجاز الجديد الذي يضاف لسجل إنجازات الرياضة الإماراتية إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو.

وثمن نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية دعم سمو ولي عهد الفجيرة المستمر والرعاية الكريمة والتي مكنت أبناء الإمارات من الوصول لمنصات التتويج وتحقيق هذا الإنجاز الأبرز للنادي منذ إشهاره في العام 2012.

وأكد أبو شاويش حرص النادي على استكشاف المواطنين ورعايتهم وتدريبهم بأفضل السبل العالمية وفقاً لرؤية سموه، التي ترجمها إنجاز التايكواندو، وهنأ اللاعبين ومدربيهم وأسرهم على هذا الإنجاز.

وكانت منافسات فئة الناشئين مميزة، حيث فاز أحمد حميد خميس بذهبية فئة 152 سم وعبد الله أنس بذهبية فئة 168 سم، فيما فاز عمار عثمان بفضية فئة 180 سم إلى جانب كأس المرتبة الأولى في الترتيب العام للفرق.
وشهدت فئة الشباب فوز أحمد خالد العبدولي بفضية فئة 48 كلغ وعبد الغفور طاطا بفضية فئة 73 كلغ وعمرو علي بفضية فئة 78 كلغ وعلي صابر ببرونزية 45 كلغ.


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