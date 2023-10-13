مركز دبي للأمن الإلكتروني يطور تطبيق رزام للأمن السيبراني

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لدبي الرقمية عن إضافة ميزات وتحديثات جديدة على تطبيق "رزام" للأمن السيبراني، الذي تم إطلاقه خلال معرض "جيسيك" في مارس 2023 .

وتندرج عملية التحديث المستمر لمنظومة معايير الأمن والسلامة الرقمية ضمن أولويات المركز وجهوده الدؤوبة، لتطوير حلول غير تقليدية في مجال الأمن السيبراني، والإسهام في تعزيز مكانة دبي بوصفها مدينة رقمية مستدامة، وآمنة وموثوقة، تشكل نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي.

وتدعم التحديثات الجديدة كفاءة تطبيق "رزام" في مواجهة تحديات الأمن السيبراني، من خلال توسيع قاعدة المستخدمين المستفيدين من التطبيق، وإتاحته عبر برامج التصفح المتنوعة، حيث أصبح "رزام" متاحاً للمستخدمين عبر كل من متصفح "موزيلا" و"فايرفوكس" و"سفاري" و"كروم" و"إيدج".

كما يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق عبر متجر "كروم" على الحاسوب ومتجر التطبيقات لمستخدمي أجهزة "آيفون"، وميزة دعم اللغة العربية، ما يعزز فاعليته في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية مستخدمي الإنترنت من مواقع التصفح الضارة، ومواقع التصيد في الوقت الفعلي وضمان استخدام آمن وموثوق لشبكة الإنترنت.

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: فخورون بالجهود المبذولة من الكفاءات الإماراتية الشابة في تطوير تطبيق رائد مثل رزام حيث تُسهم هذه الجهود التفاني والتقدم في تعزيز الأمن التكنولوجي ويعكس التزامنا بالابتكار الوطني، التي تنسجم مع التوجهات القيادة الرشيدة لتطوير حلول غير تقليدية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.

وأضاف الشيباني : نلتزم في مركز دبي للأمن الإلكتروني بتطوير الحلول والمبادرات المبتكرة لضمان سلامة المستقبل الرقمي لدبي، وتوفير بيئة عالية الموثوقية تتيح للتبادل الآمن للمعلومات عبر الإنترنت، ما يعزز ريادة دبي العالمية في مجال التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية، ويسهم في إرساء أسس متينة لمدينة رقمية آمنة تشكل نموذجاً عالمياً يقتدى به، وتنسجم هذه الجهود مع رؤية هيئة دبي الرقمية في أن تصبح دبي مدينة رقمية عالمية.

وتقوم فكرة التطبيق على إضافة شبكة تعمل على تحديد المواقع الضارة، وعناوين التصفح غير الآمنة، ومواقع التصيد على الإنترنت، عبر مسح روابط المواقع الإلكترونية، واكتشافها بسرعة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة، من إرسال التحذيرات للمستخدم، وحظر المواقع المشبوهة.

ويوفر "رزام" سرعة ودقة لا مثيل لها في أي تطبيق أو برنامج آخر، في رصد المواقع غير الآمنة، والتكيف مع التهديدات السيبرانية الناشئة من خلال التحديث المعرفي المستمر للبيانات ما يجعله حلاً مطوراً محلياً يعكس الالتزام بخلق بيئة آمنة وموثوقة عبر الإنترنت، تتماشى مع المبادئ الرئيسية لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بدورتها الثانية، حيث يدعم التطبيق مبدأ "التدفق الحر للمعلومات والانفتاح" للتمتع بحق الوصول الآمن والمرن لمستخدمي الإنترنت، من دون قلق من المحتوى الضار على الشبكة. كما يعزز وجود بيئة آمنة وداعمة للابتكار والتبادل الآمن للأفكار والمعلومات والآراء.

ويخدم "رزام" كل فئات المجتمع، ويستخدم الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة للتعلم المستمر، لتحسين قدرته في التعرف على المواقع غير الآمنة، وإرسال التنبيهات المرئية، وحظر مواقع الويب الضارة تلقائياً لتحقيق تصفح آمن وموثوق في المستقبل، ما يجعله من أكثر التطبيقات عملية في مجال الحماية الإلكترونية.

ويمكّن التطبيق الشركات وقطاعات الأعمال من ممارسة أنشطتها بأمان وثقة بحمايتهم من التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة، والمخاطر التقليدية خصوصاً في قطاعات الأعمال المعرفية والذكية، وأنشطة اقتصاد المستقبل، ما يدعم نمو الاقتصاد المبني على المعرفة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، كما يعزز المرونة الرقمية لدبي على نطاق واسع ومكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً رقمياً وآمنا لاقتصاد المستقبل.