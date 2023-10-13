ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 1799 شخصاً بينهم 583 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة عن مقتل 1799 فلسطينيًا بينهم 583 طفلا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ الهجوم الذي نفذته حماس السبت في إسرائيل.

وقالت الوزارة في حصلة جديدة عن "ضحايا العدوان الاسرائيلي لليوم السابع على التوالي استشهد 1799 مواطناً منهم 583 طفلًا و351 امرأة وإصابة 7388 مواطنا آخرين بجروح مختلفة منهم 1901 طفل و1185 امرأة".

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