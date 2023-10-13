مقتل مدرس وإصابة آخرين في هجوم بسكين في فرنسا



قتل رجل مسلح بسكين مدرسا وأصاب اثنين آخرين اليوم الجمعة بمدرسة ثانوية شمالي فرنسا في هجوم يجري التحقيق فيه باعتباره عملا إرهابيا محتملا.

ذكر ممثلو الادعاء في مجال مكافحة الإرهاب أنهم يقودون التحقيق في الهجوم على مدرسة غامبيتا الثانوية في مدينة أراس، على بعد حوالي 185 كيلومترا شمال باريس.

قال سليمان حمزي، الشرطي الذي كان من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الحادث، إن المهاجم- وهو طالب سابق في المدرسة.

أضاف حمزي أنه تلقى اتصالا من شرطي آخر كان يمر أمام المدرسة الثانوية لإبلاغه بالحادثة. وقال حمزي إن الشرطي "كان يصيح 'شخص ما يهاجم بسكين".

أشار حمزي إلى أنه هرع إلى المدرسة ورأى القتيل ملقى على الأرض خارج المدرسة والمهاجم يتم اقتياده بعيدا.

وقال حمزي: "وصل الزملاء بسرعة ولكن للأسف لم يتمكنوا من إنقاذ الضحية".

قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه تم اعتقال المهاجم. وتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مكان الحادثة مع وزيري الداخلية والتعليم، وطلبت الحكومة من السلطات زيادة اليقظة في جميع المدارس بجميع أنحاء فرنسا.

مثل هذه الهجمات على المدارس نادرة في فرنسا. ولم يتضح الدافع على الفور، و يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في جميع أنحاء العالم بسبب هجوم حماس يوم "السبت" الماضي على جنوبي إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين من الجانبين.









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز