مصر تؤكد ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري لغزة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره البريطاني چيمس كليڤرلي اليوم الجمعة على "ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري".

موضحا"نظراً لما سينطوي عليه هذا التصعيد من تعريض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين لمخاطر جمة لا يُمكِن التنبؤ بعواقبها".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان صحفي اليوم إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من كليڤرلي "لمتابعة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي/ الفلسطيني على جبهات متعددة".



وأعرب شكري عن "قلق مصر البالغ نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"،

"وجدد التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، والنأي عن تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير".

ونوه شكري أن "الأمر يتطلب جهوداً دولية منسقة، وفي إطار التزامات الدول بأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، إزاء الحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد شكري "على مسؤولية مجلس الأمن والدول الفاعلة وذات التأثير على المسرح الدولي، أن تبذل قصارى جهدها لوقف هذا التصعيد والدعوة إلى التهدئة".

وتابع قائلا:"كي تُتاح الفرصة لعمل دبلوماسي منسق يسمح بالتعامل مع جذور وأسباب الأزمة، وهي استمرار الاحتلال وغياب آفاق الحل النهائي والشامل والعادل للقضية الفلسطينية".

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور على مدار الأيام القادمة، وفق البيان.





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