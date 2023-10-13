الفاتيكان يعرض الوساطة للإفراج عن الرهائن وفض النزاع بين حماس وإسرائيل

عرض الفاتيكان اليوم الجمعة الوساطة بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين لإطلاق سراح الرهائن في غزة وتمهيد طريق للسلام لكنه قال إن الرد الإسرائيلي على الهجوم "غير الإنساني" الذي نفذته حماس يتعين أن يحترم "معايير التناسب".

ودعا الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة جميع المدنيين في شمال قطاع غزة بما في ذلك مدينة غزة الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة إلى الانتقال إلى الجنوب في غضون 24 ساعة بعد أن حشد الدبابات استعدادا لغزو متوقع ردا على هجوم شنته "حماس" في السابع من أكتوبر.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان، قال الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، إن الفاتيكان ما زال مقتنعا بشدة بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة.

وقال بارولين، وهو أكبر دبلوماسي في الفاتيكان والرجل الثاني بعد البابا فرنسيس في التسلسل الهرمي البابوي، إن "الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وحماية أرواح الأبرياء في غزة في لب المشكلة التي سببها هجوم حماس ورد الجيش الإسرائيلي".

ومضى يقول "إنهم في مركز اهتماماتنا؛ البابا والمجتمع الدولي بأسره. والكرسي الرسولي مستعد لأي وساطة ضرورية، كما كان دوما".

وأضاف بارولين "من الضروري استعادة حس العقل، ونبذ منطق الكراهية الأعمى، ورفض العنف كحل. ومن حق الذين هوجموا الدفاع عن أنفسهم، لكن حتى الدفاع المشروع يتعين أن يحترم معايير التناسب".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة إن 1799 فلسطينيا قتلوا وأصيب 6388 جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ هجوم مباغت لحماس عبر الحدود أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، معظمهم من المدنيين في البلدات والتجمعات السكانية القريبة.

ودعا بارولين إلى إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل وحماس من أجل "تجنب مزيد من إراقة الدماء، كما يحدث في غزة التي قُتل فيها كثيرون من المدنيين الأبرياء بسبب هجمات الجيش الإسرائيلي".

وقال بارولين في المقابلة إن أي حل دائم يجب أن يأخذ في الاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ووضع القدس.

وقالت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان إن بارولين زار السفارة صباح اليوم الجمعة للتعبير عن "مشاعره العميقة من الألم والتضامن".





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