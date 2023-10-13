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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية إندونيسيا يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود حماية المدنيين

10/13/2023 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي ريتنو مارسودى وزيرة خارجية إندونيسيا، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لهم.

وتطرقت محادثات الجانبين إلى جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء التطرف والعنف والتوتر المتصاعد الذي تشهده المنطقة.


وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية تنسيق وتضافر المساعي الإقليمية والدولية من أجل حماية المدنيين.


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