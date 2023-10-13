عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية إندونيسيا يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود حماية المدنيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي ريتنو مارسودى وزيرة خارجية إندونيسيا، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لهم.
وتطرقت محادثات الجانبين إلى جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء التطرف والعنف والتوتر المتصاعد الذي تشهده المنطقة.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية تنسيق وتضافر المساعي الإقليمية والدولية من أجل حماية المدنيين.
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