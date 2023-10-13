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ضمن برنامج إعداده للمشاركات المقبلة..«أبيض الناشئين» يكسب منتخب قيرغستان برباعية ودياً

10/13/2023 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز منتخبنا منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة على نظيره منتخب قيرغستان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جرت اليوم على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي ضمن برنامج إعداده للمشاركات المقبلة، سجل رباعية منتخبنا كلاً من عبيد عمران آل علي، محمد بطي جمعة، سهيل النوبي مال الله وعمير يوسف الريسي.

وكانت المباراة الودية الأولى انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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