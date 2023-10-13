عبدالله بن زايد ووزير خارجية باكستان يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جليل عباس جيلاني وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل حماية المدنيين من تداعيات التصعيد الجاري والاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

كما ناقش الوزيران المساعي المبذولة لفتح ممرات آمنة لتأمين المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل عاجل.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تعزيز الحراك الإقليمي والعالمي من أجل حماية المدنيين كأولوية قصوى مع دفع الجهود المبذولة لخفض التصعيد الذي تشهده المنطقة وإنهاء التطرف والعنف المتصاعد.

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