ترشيح الإماراتية سلامة الخاطري لعضوية لجنة الرياضيين في البارالمبية الآسيوية





أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية عن المرشحين لعضوية لجنة الرياضيين والممثلين الإقليميين الفرعيين، الذين سيتم انتخابهم على هامش دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بالصين.

وضمت قائمة المرشحين عشرة أسماء من اللاعبين واللاعبات وتمثل دولة الإمارات لاعبة منتخب الدراجات سلامة الخاطري.

وتضم لجنة الرياضيين باللجنة البارالمبية الآسيوية في عضويتها حاليا سهام الرشيدي لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وتشارك الإمارات بـ41 لاعباً ولاعبة في النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقررة بمدينة هانجتشو الصينية من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 43 دولة.

وقال ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية : إن ترشيح سلامة الخاطري، يجسد مكانة وقيمة "البارالمبية الوطنية" على المستوى القاري، وحرص اللجنة الآسيوية على تواجد الرياضيين الإماراتيين في عضوية لجنة الرياضيين تقديراً لهم ولعطائهم.

وأضاف: "سلامة الخاطري لاعبة متميزة تتمتع بقدرات رياضية عالية، سواء في الريشة الطائرة او الدراجات، وجمعت بين تفوقها الدراسي وتألقها الرياضي، وحققت العديد من الإنجازات على الصعيد القاري في الريشة الطائرة والدراجات الهوائية وأسهمت بالعديد من المهام التطوعية لمساعدة الرياضيين من أصحاب الهمم المشاركين بمختلف البطولات الدولية".

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