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والدة زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي تطلق نداء استغاثة من غزة

10/13/2023 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف "الجمعة" شريط فيديو سجلته والدة زوجته من غزة وبدت فيه وهي تبكي وتستنكر دعوة اسرائيل لسكان شمال غزة لأخلاء منازلهم.

وكتب يوسف على منصة "اكس" "ها هي اليزابيث النكلة. هي والدة زوجتي على غرار غالبية سكان غزة لا علاقة لها بحماس. لقد طلب منها مغادرة غزة، لكن مثل بقية السكان، هي عالقة وليس لها أي مكان تتوجه إليه".

وقالت النكلة في الشريط الذي نشر في أوج الحرب بين حماس واسرائيل التي اندلعت إثر هجوم واسع النطاق شنته الحركة الفلسطينية في اسرائيل في 7 اكتوبر، "سيكون هذا هو الفيديو الأخير لي".

واضافت هذه الممرضة المتقاعدة "مليون شخص بدون طعام أو ماء، وهم "الجيش الإسرائيلي" يقصفونهم أين سنضعهم؟ أين الإنسانية؟".

وقد دعا الجيش الإسرائيلي صباح "الجمعة" "كافة سكان مدينة غزة الى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة".

ودانت الأمم المتحدة هذا الاجراء ورفضته حماس في اليوم السابع من الحرب.

في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" الجمعة، أجهش حمزة يوسف بالبكاء حين تحدث عن شعوره "بالعجز والضيق" وكذلك شعور زوجته نادية. اتهم أيضا الحكومة البريطانية بعدم تقديم له المساعدة.

وعبر عن "خيبة أمله" و"غضبه" لأن وزير الخارجية جيمس كليفرلي والذي كتب إليه لإبلاغه بوضع أقربائه لم يقم بالرد عليه أو إجراء مكالمة هاتفية معه في حين انه زار اسرائيل هذا الاسبوع.

منذ أن أعلن ان أهل زوجته محاصرون في قطاع غزة، لم يحصل أي اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كما أضاف.

في مقابلة أخرى مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي ان اسرائيل "ذهبت بعيدا جدا" في ردها على هجوم حماس.

وقال يوسف، "لا يمكن تبرير العقاب الجماعي"، مضيفاً أن الأبرياء "يدفعون ثمنا باهظاً لهذه الهجمات الفظيعة التي لا علاقة لهم بها".


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