شركات تستعرض تميز أبوظبي في مجال التقنيات المالية

اجتمعت مؤسسات رائدة في أبوظبي، من بينها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، وصندوق خليفة، و«ستارت إيه دي»، و«Hub71»، لتقديم رؤية موحدة في معرض ومؤتمر «سايبوس» المالي 2023، حيث سلطت هذه الرؤية الجماعية الضوء على المنظومة الشاملة للتقنيات المالية، وجهود الابتكار في أبوظبي، كما أسهمت في إبراز الريادة العالمية للإمارة في مجال التقنيات المالية، وكما استهدفت المؤسسات المُشاركة، التعريف بالفرص، التي تقدمها أبوظبي، واستعراض بيئتها الاستثمارية النشطة والتعاونية مع المجتمع المالي العالمي.

وشاركت هذه المؤسسات في مناقشات موسّعة حول تطور استراتيجيات الاستثمار ورعاية الابتكار، بما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانتها الرائدة في مستقبل القطاع المالي.

أقيم مؤتمر ومعرض «سايبوس» تحت شعار «التمويل التعاوني في ظل عالم مقسّم»، وقدم منارة أضاءت الطريق أمام صنّاع القرار والخبراء وأصحاب المصلحة من عالم المال والتقنيات المالية. وعلى مدار أسبوع اجتمع ما يقرب من 10 آلاف متخصص من المؤسسات المالية والبنى التحتية للأسواق والشركات متعددة الجنسيات وشركات التقنيات، من 160 دولة لوضع تصورات شكل مستقبل قطاع المدفوعات والأوراق المالية وإدارة السيولة المالية والتجارة.

وبالإضافة إلى ما سبق وفر الحدث منصة فريدة لمؤسسات أبوظبي، للتفاعل مع المنظومة المالية العالمية، وجاءت مشاركتهم في هذا الحدث بمثابة شهادة على التزامهم بتعزيز مكانة الإمارة مركزاً مالياً دولياً مزدهراً ومحوراً رائداً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وقدم جناح أبوظبي في «سايبوس» شهادة على التزام أبوظبي بتعزيز قطاع ريادة الأعمال والابتكار والتعاون، ضمن منظومتها المالية النشطة، وضم الجناح ثلاث شركات ناشئة مبتكرة، تمولها وترعاها حاضنات ومسرعات الأعمال الرائدة في أبوظبي، ومن بينها صندوق خليفة، و«ستارت إيه دي»، و«Hub71»، وجسدت هذه الشركات الناشئة روح التفكير المستقبلي على ساحة التقنيات المالية في أبوظبي، حيث تم تسليط الضوء على ابتكاراتها بدعم من الحاضنات، وبرامج مسرعات الأعمال، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

واشتملت مشاركة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في «سايبوس» على المبادرة، التي تمحورت حول مسابقة «تحدي طلبة الإمارات»، والتي نظمها مؤخراً مركز الأبحاث التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع معهد «سويفت» وبرعاية شركة مبادلة للاستثمار. وفي هذا الحدث الاستثنائي أتيحت للفريق الفائز في التحدي فرصة فريدة، لتقديم أفكارهه حول دور القطاع المالي في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع له: «تلعب أكاديمية سوق أبوظبي العالمي دوراً استراتيجياً في تعزيز المعرفة المتخصصة في القطاع المالي، وتسليط الضوء على اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة، وذلك بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية لتنمية رأس المال البشري. وفي هذه المناسبة يسعدنا أن نسلط الضوء على مواهبنا المحلية الشابة، وأن نستعرض حلولهم البحثية حول الاستدامة، وأن نقود مشاركة جناح أبوظبي، وذلك بما يؤكد مكانة أبوظبي مركزاً للتميز وريادة الأعمال.

من جهتها قالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تشرفنا بتمثيل أبوظبي في جناحها ضمن معرض ومؤتمر «سايبوس 2023» إلى جوار شركاء متميزين، فقد أتاح لنا هذا الحدث العالمي المرموق فرصة فريدة للتواصل مع أصحاب المصلحة الدوليين، والتعرف على رؤى لا تقدر بثمن حول تطورات الاقتصاد العالمي، والمشهد المالي وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة في القطاع، وتأثيرها على ريادة الأعمال، وحرصنا خلال مشاركتنا على إبراز أبوظبي مركزاً نشطاً لريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع القطاعات، ومن بينها التقنيات المالية، حيث يتلاقى الإبداع والابتكار، والاستدامة لدفع الاقتصاد قدماً».

من جانبه، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»: «تقدم أبوظبي فرصة استراتيجية للشركات الناشئة العالمية، لتحقيق التوسع بفضل موقعها الجغرافي والاستراتيجي، وجدول أعمالها الطموح في مجال الابتكار، والالتزام الحكومي الراسخ، والمشهد الاقتصادي المزدهر، وقد جاءت فرصة المشاركة في جناح أبوظبي في «سايبوس» جنباً إلى جنب مع شركائنا، بمثابة تجربة إيجابية، حيث تفاعلنا مع أكثر من 15 مؤسسة مالية وبنكاً رائداً وأكثر من 50 شركة ناشئة، ما رسّخ سمعة أبوظبي كعاصمة عالمية للتقنيات المالية».

بدوره قال هاشم الكعبي، مسؤول خدمات الشركات في Hub71: «سعدنا بانضمامنا إلى مؤسسات أبوظبي الرائدة في مجال القطاع المالي والتقنيات المالية في معرض ومؤتمر «سايبوس»، حيث تمكنّا من تسليط الضوء على إمكانات رواد الأعمال والشركات، وعوامل التمكين المختلفة في أبوظبي. نفخر بدعم جهود تطوير وتعزيز التقنيات المالية، وإننا ندعو الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، للنمو والتوسع انطلاقًا من أبوظبي. وإننا ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع شركائنا سنقدم بيئة مواتية، تُمكّن رواد الأعمال من إحداث تأثير كبير في قطاع التقنيات المالية».