«الفطيم» تفتتح أول مركز من نوعه لتدريب فنيي السيارات الكهربائية في المنطقة

أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات عن افتتاح أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط حاصل على اعتماد معهد صناعة السيارات، وذلك في منشأة التعلم والتطوير التابعة للمجموعة في دبي. ويأتي هذا الافتتاح تأكيداً على التزام الشركة بخطتها الرامية لبناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية في الإمارات.

ويشكل افتتاح المركز الجديد إنجازاً محورياً يضمن توفير الخبرات اللازمة للتعامل مع السيارات الكهربائية في المنطقة، إضافة إلى إرساء معايير غير مسبوقة لقطاع السيارات من خلال تقديم خدمات ودعم عالي الجودة للمركبات الهجينة والكهربائية، وتعزيز ثقة الزبائن في التحول إلى اعتماد حلول النقل الكهربائية.

ويمثل مركز الفطيم لتدريب فنيي السيارات الكهربائية استثماراً بقيمة ملايين الدراهم، حيث تم تطوير برنامجه التدريبي بالشراكة مع معهد صناعة السيارات البريطاني، الذي يعتبر الهيئة العالمية المسؤولة عن منح شهادات التأهيل المهنية في التعامل مع السيارات الكهربائية، ومع شركة لوكاس نول الفرنسية المتخصصة في تقديم حلول التعلم والتدريب المتطورة. ويحصل فنيو السيارات الكهربائية في المركز على تدريب شامل من قبل مدربين معتمدين من معهد صناعة السيارات، بما يغطي كل جوانب صيانة السيارات الكهربائية بدءاً من تقنيات نقل الحركة الكهربائية ووصولاً إلى أنظمة إدارة البطاريات والتشخيص القائم على البرمجيات.

وقال أنطوان بارتس، نائب رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: يسرنا افتتاح المركز التدريبي استكمالاً لطموحات المجموعة بتوفير خدمات شاملة على امتداد سلسلة القيمة للسيارات الكهربائية. كما يؤكد هذا الاستثمار الكبير التزامنا بتعزيز المنظومة المستدامة التي تدعم مستقبل النقل في الإمارات، حيث يمنح هذا التدريب المتطور الفنيين لدينا جميع المهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق السيارات، مع مساعدتهم على اتباع إجراءات السلامة بفعالية أكبر.

ويحتوي مركز التدريب مختبراً متطوراً يضم أحدث تجهيزات المحاكاة المتقدمة، بالإضافة إلى سيارة كهربائية مفككة تعرض المكونات المختلفة للأنظمة الكهربائية ذات الجهد العالي، ما يسهم في تزويد السوق بالقوى العاملة الخبيرة ونشر المعرفة التقنية وتعزيز آفاق التعاون على مستوى القطاع، سعياً لبناء منظومة نقل كهربائي مستدامة ومتطورة.

وتهدف مجموعة الفطيم للسيارات من خلال برنامجها الشامل للتعلم والتدريب إلى تمكين جميع فنييها من الحصول على شهادات معتمدة من معهد صناعة السيارات، لتضمن بذلك تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وفق أعلى معايير الجودة والتميز، الأمر الذي يمنح الزبائن الثقة والطمأنينة وراحة البال تجاه سياراتهم الكهربائية.

ويستوعب المركز حوالي 160 فنياً شهرياً للتدرب على صيانة السيارات الكهربائية، وسيصل إجمالي عدد المتدربين في مركز تنمية المهارات إلى 700 متدرب شهرياً. وتوفر الشركة التدريب لفريق مجموعة الفطيم للسيارات فقط، لذلك يتم سداد الرسوم داخلياً.

وحول وجود خطط مستقبلية لتدريب أصحاب ورشات الإصلاح الخاصة، قالت الشركة: لا يزال هذا الموضوع قيد المراجعة والدراسة على مستوى مجلس الإدارة. ولا يوجد معلومات لمشاركتها حالياً حول هذا الخصوص.

وفيما يخص وجود خطط لفتح مراكز تدريب أخرى في إمارات أخرى بالدولة، قالت الشركة إنه سيتم إجراء التدريب على السيارات الكهربائية في مركز تنمية المهارات، ولا توجد خطط لفتح مرافق أخرى في هذه المرحلة، ولكن من المقرر توسيع المنشأة الحالية لاستيعاب ورشة خاصة بالسيارات الكهربائية.

وأشارت إلى أن هناك أدوات متخصصة تندرج ضمن شروط العلامات التجارية المعنية، وهناك بعض الأدوات المتخصصة جداً المتعلقة بالمركبات الكهربائية. لذلك، يجب ألا تعمل أي ورشة إصلاح في صيانة السيارات الكهربائية دون أن يكون لديها معدات السلامة والأدوات اللازمة والتدريب الكافي لاستخدامها.