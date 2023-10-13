الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي

شارك وفد الإمارات، برئاسة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى (CCNE 11) لهيئة الدستور الغذائي «الكودكس»، التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما.

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، إضافة إلى مجموعة من الخبراء من الجهات العلمية الدولية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.

واستعرض وفد الدولة التجارب الناجحة والمبادرات الداعمة لقضايا سلامة الغذاء مثل التشريعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لصناعة الأغذية والمشروبات، وتعزيز سلامة الأغذية، والتعامل مع القضايا الناشئة ذات العلاقة بالغذاء والتغذية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك مع دول المنطقة والأنشطة، التي سيتم العمل عليها، ضمن المجموعة الدولية تحت مظلة هيئة الدستور الغذائي.

وأكدت موزة سهيل المهيري حرص الإمارات على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم لكل أفراد المجتمع في جميع الظروف والأوقات، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء تمثل إحدى أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية للإنتاج الزراعي والغذائي، بما يسهم في تحقيق تطلعات نحو مجتمع أكثر رفاهية وسعادة.

وأضافت: إن الإمارات تحرص على إصدار قرارات حكومية داعمة لسلامة الغذاء، مما يعزز من الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحسين مستويات سلامة الغذاء، كما تدعم الدولة جهود تفعيل التشريعات الخاصة بالمواصفات الغذائية، وتطوير نظم الرقابة المتكاملة لتعزيز منظومة الرقابة والتفتيش الغذائي، وفقاً لمبدأ إدارة المخاطر.

ولفتت إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي الدولية، من أجل ضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق وحماية المستهلكين، بالإضافة تعزيز حركة التجارة الدولية للسلع والمنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الصناعية، وضرورات حماية البيئة، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تنشدها كل دول العالم.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تم تشكيلها في العام 2020، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تهدف الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون الإمارات في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051.