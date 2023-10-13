«الاتحادية للضرائب» تستعرض مبادراتها الرقمية

تشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات الدورة الـ 43 لمعرض «جيتكس جلوبال 2023»، الذي تنطلق فعالياته يوم الاثنين المقبل، وتستمر خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.

وتستعرض الهيئة من خلال منصتها في المعرض مستجدات مشاريعها القائمة، كما ستطلق مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية الحكومة الرقمية، في إطار جهود الهيئة للاستفادة من التقنيات الحديثة، للمحافظة على استمرارية الارتقاء بأنظمة عملها، وبخدماتها الرقمية بما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم بشكل استباقي.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار خطط الهيئة للتعريف بخدماتها الرقمية المُتنوعة، وملامح التطوير المستمرة التي تشهدها هذه الخدمات، وتسليط الضوء على مشاريع الهيئة التحولية، التي تهدف إلى سعادة المُتعاملين والمعنيين بالنظام الضريبي، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الوصول للريادة العالمية في منظومة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية الإمارات بكل المجالات.

وأضاف: يعد المعرض نافذة عالمية مثالية تتيح للهيئة التواصل الفعال مع المعنيين والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات والحلول الضريبية، ومن جهة أخرى يتيح الحدث الفرصة لنا لاستطلاع آراء الجمهور حول خدمات الهيئة ومُقترحاتهم بشأنها، بما يدعم سعينا المستمر لتحسين تجارب المتعاملين، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية لرفع كفاءة النظام الضريبي بصفة متواصلة ومساندة الخاضعين للضريبة لتحقيق الامتثال الضريبي بآليات تتميز بالسلاسة والوضوح.

وخلال مشاركتها في المعرض تُدم الهيئة الاتحادية للضرائب عروضاً تفاعلية للمُشاركين والزوار حول مُستجدات مبادراتها الرقمية، التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية ومن بينها: «باقة موفق»، التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول ضريبية مبتكرة لدعم ومساندة الشباب، وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، و«الوكيل الضريبي المتخصص»، التي توفر آلية متطورة تتيح اختيار الوكيل الضريبي المُتخصّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة.

كما تقدم الهيئة مجموعة من الندوات التعريفية والعروض المرئية حول تحديثات منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، التي تدعم جهود الهيئة وخططها للتطوير المتواصل اعتماداً على توفير خدمات رقمية سلسة واستباقية، لتقديم نماذج مبتكرة، تعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات، بالإضافة إلى عروض تُسلط الضوء على المنصة الإلكترونية لخدمات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، ونظام التسجيل في ضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس»، وخدمات إصدار شهادتي الموطن الضريبي، والأنشطة التجارية إلكترونياً، بالإضافة إلى مجموعة من النماذج الخاصة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.