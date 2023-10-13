«جونيبر نتوركس» تُخطط لقفزة في مجال الشبكات باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «جونيبر نتوركس» عن عزمها المشاركة في النسخة الثالثة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال 2023» تحت عنوان «عالم الذكاء الاصطناعي في كل شيء». وستعلن الشركة سحابتها المستضافة محلياً في دولة الإمارات وستعرض قدرات شبكتها الآمنة والموثوقة.

وستعرض الشركة إمكانات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها والاستفادة منها لتوفير تجربة رقمية حديثة للعملاء. وقامت الشركة بدمج إدارة الشبكات السلكية واللاسلكية وشبكة SD-WAN في بوابة واحدة قائمة على السحابة، مع تعزيزها بالأفكار والرؤى وتقنيات الأتمتة المدمجة.

وتساعد الأفكار المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعالجتها عبر الشبكة. ويتيح الضمان المعتمد على الذكاء الاصطناعي إطلاق العمليات الذاتية على الشبكة، مع تقديم رؤية محسّنة لفرق تكنولوجيا المعلومات والارتقاء بمستوى تجربة المستخدمين النهائيين.

وفي نسخة هذا العام من المعرض، ستعرض الشركة أيضاً السبل التي يمكن توظيفها لضمان تكامل إدارة الأمن الموحدة، إلى جانب حلولها للتوجيه والذكاء الاصطناعي الخاصة، بهدف توفير القدرات الأمنية الأساسية لمركز البيانات الحديث.