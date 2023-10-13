«جونيبر نتوركس» تُخطط لقفزة في مجال الشبكات باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة «جونيبر نتوركس» عن عزمها المشاركة في النسخة الثالثة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال 2023» تحت عنوان «عالم الذكاء الاصطناعي في كل شيء». وستعلن الشركة سحابتها المستضافة محلياً في دولة الإمارات وستعرض قدرات شبكتها الآمنة والموثوقة.
وستعرض الشركة إمكانات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها والاستفادة منها لتوفير تجربة رقمية حديثة للعملاء. وقامت الشركة بدمج إدارة الشبكات السلكية واللاسلكية وشبكة SD-WAN في بوابة واحدة قائمة على السحابة، مع تعزيزها بالأفكار والرؤى وتقنيات الأتمتة المدمجة.
وتساعد الأفكار المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعالجتها عبر الشبكة. ويتيح الضمان المعتمد على الذكاء الاصطناعي إطلاق العمليات الذاتية على الشبكة، مع تقديم رؤية محسّنة لفرق تكنولوجيا المعلومات والارتقاء بمستوى تجربة المستخدمين النهائيين.
وفي نسخة هذا العام من المعرض، ستعرض الشركة أيضاً السبل التي يمكن توظيفها لضمان تكامل إدارة الأمن الموحدة، إلى جانب حلولها للتوجيه والذكاء الاصطناعي الخاصة، بهدف توفير القدرات الأمنية الأساسية لمركز البيانات الحديث.
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