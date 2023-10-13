الاقتصاد العالمي مرن لكنه يمضي بتعثر

أتت الأعوام الأربعة الأخيرة بثلاث صدمات هائلة: كوفيد واضطرابات سلسلة التوريد التي تلت الجائحة، والحرب في أوكرانيا، والزيادات التي تلتها في أسعار السلع. فهل انتهت هذه السلسلة من الصدمات الآن؟ ينذر الهجوم على إسرائيل، والصراع في غزة بأن الإجابة ربما تكون «لا». وتمثل الاضطرابات الأخيرة في أسواق السندات علامة أخرى على الصعوبة المستمرة في إمكانية التنبؤ.

لذا، ربما يكون التحليل الأخير المُعد بعناية في آخر تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي والذي أصدره صندوق النقد الدولي قديماً بعض الشيء، لكنه رغم ذلك مفيد للغاية، كما هو الحال دائماً. يخبرنا التقرير بأمور مشجعة وأخرى مزعجة أيضاً. أثبت الاقتصاد العالمي مرونته، لكن أداءه تدهور على المدى الطويل، مع اقتران ذلك بتباين في الأداء بين البلدان الفقيرة والغنية مقارنة بالتوقعات.

لنبدأ بالمرونة إذاً. إليكم ثلاثة تطورات مشجعة: لم يضطر صندوق النقد إلى إجراء تعديلات كبيرة على توقعاته المنشورة في أبريل، كما خفت التقلبات المالية التي وقعت الربيع الماضي مع انهيار مصارف إقليمية أمريكية و«كريديه سويس». والأكثر أهمية هو ازدياد البراهين على إمكانية انخفاض التضخم إلى المعدلات المستهدفة دون التسبب في ركود. ولذلك، قد يثبت أن انخفاض التضخم أكثر سهولة مما رجحت.

وقد سلّط تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الضوء على أن أسواق العمل تظل قوية في كثير من الدول عالية الدخل ودون أدلة على حدوث «دوامات أجور وأسعار». ثمة أدلة أيضاً على «ضغوط على الأجور»، مع ارتفاع الأجور الأقل مقارنة بتلك المرتفعة. ويشير التقرير إلى أن هذا ربما يعود إلى قيمة المميزات التي يوفرها العمل المرن وعن بُعد للعمالة الماهرة، التي تكون على استعداد للعمل من المنزل لقاء أجر أقل.

رغم ذلك، تظل هناك مخاطر كبيرة قائمة على المدى القصير. تتمثل إحدى هذه المخاطر في أن يسوء وضع أزمة العقارات في الصين. واحدة أخرى هي إمكانية استمرار التقلبات في أسعار السلع. هناك أيضاً ضعف الاستهلاك مع استنفاد المدخرات المُراكمة إبان فترة الجائحة، خاصة في الولايات المتحدة. وأخرى تتمثل في ثبوت كون التضخم أكثر مرونة من المُتوقع: فحقيقة إمكانية انخفاض التضخم دون وقوع ركود لا يُعد سبباً للتخلي عن الجهود قبل الأوان. وأخيراً، سيثبُت أن السياسة المالية مُقيّدة على نحو أكبر في هذا العالم الجديد. ويعني هذا أن البلدان النامية على الأقل تجابه ديوناً باهظة، ولذلك، فإن وقوع مزيد من الصدمات المالية يبدو أمراً مُرجحاً.

بجانب هذا، ومع الأسف، لا تعني المرونة أداءً جيداً. ولذلك، سيكون الناتج العالمي في 2023 أقل بقرابة 3 % عما كان مُتوقعاً قبل الجائحة. وما يزيد الطين بلة أن هذه الخسائر ستكون ضئيلة إلى حد ما في البلدان ذات الدخل المرتفع، بل إن الولايات المتحدة ستشهد مكاسب طفيفة. لكن التداعيات في البلدان الناشئة والنامية أكثر سلبية بدرجة كبيرة. ويعكس ذلك القدرة الأكبر كثيراً للدول ذات الدخل المرتفع على التأقلم مع الصدمات مقارنة بالأفقر التي لا تمتلك القدرة على صنع اللقاحات أو الاقتراض بأثمان بخسة.

نتيجة لذلك، جاءت الصدمات المناخية والحرب في أوكرانيا عكس جهود دامت لعقود طويلة للحد من الفقر. ويشير البنك الدولي إلى أن عدداً أكبر من البشر يصل إلى 95 مليون شخص عاشوا في فقر مدقع في 2022 مقارنة بعام 2019.

ويتعين وضع الأداء الاقتصادي الأخير الفقير والمتباين في سياق أطول أمداً. وقد أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى انخفاض 1.9 نقطة مئوية بين 2008 و2023. وهذا التراجع كان عاماً وشاملاً. لكنه كان جلياً على وجه الخصوص في البلدان النامية. وقد ارتفع عدد الأعوام التي تحتاجها البلدان الناشئة والنامية لرأب نصف فجوة الأجور للفرد الواحد مع الاقتصادات مرتفعة الدخل على نحو حاد، من 80 عاماً في التوقعات المنشورة بأبريل 2008 إلى 130 عاماً بتوقعات أبريل 2023. وهكذا، فقد تعثرت القصة السعيدة للتقارب الاقتصادي.

وثمة مزيد من الصعوبات طويلة المدى مستقبلاً، إحداها المناخ. فقد شهد العالم سبتمبر الأكثر حرارة على الإطلاق الشهر الماضي بعد تخطيه للرقم القياسي السابق بقدر استثنائي بلغ 0.5 درجة مئوية. فضلاً عن ذلك، ستسوء ظروف الاستثمار والنمو على المدى الطويل على نحو مُستدام، إذا ظلت أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات أعلى بصورة دائمة، حسبما يعتقد البعض. ويأتي ذلك في وقت يشهد حاجة ضخمة للاستثمار لمواجهة التحديات المناخية وأهداف التنمية الأوسع. ويُرجح أن يسفر تصدع الاقتصاد العالمي وتصاعد الحمائية والمنافسة الجيواستراتيجية المحتدمة عن تفاقم الأوضاع كلها. وعلى أسوأ تقدير، فإن الندوب التي خلّفتها الأعوام الماضية لن يثبُت أنها لن تندمل فحسب، بل إنها تنذر بأداء متضرر دائماً.

في نهاية المطاف، كل هذه مشكلات سياسية في المقام الأول، وهي طريقة أخرى للقول إنها غير قابلة للحل تقريباً رغم أنه تتوفر لدينا الموارد والتكنولوجيا اللازمين لإدارتها. وليس ثمة سبب وجيه يبرر عيش الكثير من الناس تحت وطأة مثل هذه الظروف المؤلمة. كما لا يوجد سبب لفشلنا في مواجهة التحديات المناخية والبيئية. لكن لفعل ذلك، علينا إدراك مصالحنا المشتركة، والحاجة للعمل الجماعي، وقرب وقوع ما كنا نعتقد، حتى وقت قريب، إنها احتمالات بعيدة.

إننا سيئون في التفكير والتحرك على نحو جماعي بطرق معقولة، ونزداد سوءاً الآن، كما يبدو جلياً في الفوضى بالعاصمة واشنطن، والاختيارات السيئة للسياسات في الصين، والحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا، والفشل في التوصل إلى أي صورة من السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدم القدرة على تفادي بعض من تداعيات الصدمات الأخيرة على البلدان الفقيرة.