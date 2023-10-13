مواجهة صعبة بين المشرعين وشركات الحوسبة السحابية

يسعى المشرعون حول العالم لمواجهة المنافسة غير العادلة التي تحكم عالم الحوسبة السحابية، لكنهم يواجهون خيارات صعبة، فمحاولة إحداث المزيد من الانفتاح في سوق الحوسبة السحابية ستستلزم تدخلات تفصيلية تتجاوز بكثير ما حدث في أسواق التكنولوجيات الأخرى، وتتطلب أشياء أخرى تشمل عمليات مراقبة الأسعار ووضع قواعد تقنية أكثر تفصيلاً.

لكن عدم القيام بأي شيء بالمرة ليس خياراً مطروحاً، فطبقاً لشركة جارتنر للأبحاث، فإن الحوسبة السحابية تستحوذ على خُمس الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات، وسيكون محفزاً لكثير من النمو في المستقبل المنظور، في ظل توسع نشاطه بنسبة 20 % سنوياً، ما يعني بلوغه 1.1 تريليون دولار بحلول 2027. وستكون الحصة الأكبر من ذلك من جانب كل من «أمازون ويب سيرفيسيز» ومايكروسوفت، فيما ستحل غوغل ثالثة وأن كانت بعيدة عنهما.

وهناك عوامل قوية تميل إلى جعل السوق مركزة. يأتي ذلك في ظل أن عمالقة موفري الخدمة في هذه الصناعة يتمتعون باقتصادات هائلة. كذلك فإن كبار العملاء يشترون نطاقاً عريضاً من الخدمات الحوسبية، والكثير منها مرتبط ببعضه البعض، ما يتركهم معتمدين بدرجة كبيرة على الموردين الأكثر تقدماً ويجعل مهمة التحول إلى المنافس عملية صعبة ومعقدة للغاية. وحتى عندما يطلب العملاء الحصول على صفقة أفضل، وهو ما كان يحدث خلال العام السابق في ظل حالة عامة من «شد الأحزمة» دعت كثيرين للسعي لوقف الإنفاق الكبير على الحوسبة السحابية، وجدت كبريات شركات التكنولوجيا طريقاً للنجاح وتحقيق الأرباح.

وأحد التكتيكات، على سبيل المثال، كان يقوم على استرضاء العملاء من خلال تقديم خصومات كبيرة، لكن فقط في حال قيامهم بتوقيع عقود تضمن مستويات محددة من الأعمال المستقبلية. وقد يقود ذلك بالفعل إلى تحقيق وفورات، لكنه كان أيضاً أداة قوية للحيلولة دون التحول إلى المنافسين. وتتشابك مع كل هذا مجموعة من التكتيكات التي لطالما استخدمتها شركات تقنية المعلومات لربط عملائها بها بإحكام، حسبما تشير مجموعة كبيرة من المشرعين. ويجر التحول إلى المنافس المزيد من التكاليف، كما أن الاختلافات التقنية تزيد صعوبة التحول.

وكان المشرعون في المملكة المتحدة آخر من يأخذ على عاتقهم هذه المسألة، عبر بدء تحقيق رسمي لأنشطة أمازون ومايكروسوفت. وبهذا فهم يتأخرون عن نظرائهم في الولايات المتحدة والذين شرعوا في مراجعة أنشطة الحوسبة السحابية في وقت مبكر من العام الجاري. لكن هؤلاء أيضاً يتخلفون عن الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بالفعل في تطبيق تشريعه للبيانات وطرح قواعد جديدة لتعزيز المنافسة في قطاع الحوسبة السحابية. وتمثل الخصومات الكمية أحد التكتيكات التي تخضع للتدقيق الشديد من جانب السلطات في المملكة المتحدة التي تقر بأنه سيكون من الصعب تجريم التخفيضات السعرية من دون إلحاق الضرر بالمستهلكين. وكان تركيز كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على مجالين آخرين، الأول يتعلق بمنع شركات الحوسبة السحابية من فرض تكاليف مرهقة على تحويل البيانات لتصعيب الأمور على العملاء للانتقال بأعمالهم إلى شركات منافسة.

وتدعو قوانين الاتحاد الأوروبي إلى منع مثل هذه الرسوم بالمرة. وقد تبدو هذه خطوة صريحة وواضحة لكن لا شيء في العالم المعقد للحوسبة السحابية يكون بهذه البساطة الشديدة. وعلى سبيل المثال، فقد تعرضت أمازون ويب سيرفيسيز لانتقادات شديدة لفرضها رسوماً على العملاء عندما يقررون الخروج ببياناتهم من سحابتها، وليس عندما يدخلون هذه البيانات إلى السحابة.

وهذا الأمر من الواضح أنه يستهدف ربط المستخدمين بالسحابة وعدم خروجهم منها. لكن يبدو أن هناك أسباباً عملية لذلك، حيث تقول أمازون ويب سيرفيسيز إنها لا يمكنها أن تعرف ما إذا كانت هذه البيانات سيتم تحويلها إلى شركة منافسة أم أنه سيتم استخدامها في خدمات مثل بث الفيديوهات. وإذا كان الأمر هو الثاني، فهو يعني أن العملاء قد يقومون بتصدير البيانات نفسها مرات عدة، وتعد هذه خدمة من حق شركات الحوسبة السحابية أن تحصل على ثمنها. المجال الثاني للتحرك يتعلق بتوافقية التشغيل، أو ما يعني إمكانية أن تعمل أنظمة الشركات المتنافسة معاً.

وحالياً، هناك الكثير من الاختلافات الفنية التي تحد من ذلك، وهو ما يجعل من الصعب على العملاء استخدام أكثر من مزود واحد للخدمة. ومن بين الحلول المحتملة التي يقدمها المشرعون في المملكة المتحدة ضرورة فرض معايير فنية معينة، وهي خطوة متشددة للغاية، أو حتى مطالبة الشركات المتنافسة ببناء روابط اتصال مباشرة بين مراكز بيانات هذه الشركات حتى يتيسر نقل بيانات العملاء بين هذه المراكز بحرية أكبر. لكنهم يقترحون أنه من الأفضل توجيه الاهتمام نحو مناطق أكثر تفصيلاً.

وهناك سوابق لمثل هذه المراقبة التفصيلية للتوافقية الفنية للتشغيل، ففي أعقاب تسوية قضية مكافحة الاحتكار ضد مايكروسوفت منذ أكثر من 20 عاماً، خضعت الشركة لسنوات لمراقبة فنية للحيلولة دون استخدامها علاقاتها الفنية باحتكارات سوق الكمبيوتر للسيطرة على أسواق أخرى. وإذا ما سلك المشرعون طريق الإدارة الدقيقة للحدود بين شركات الخدمات الحوسبية المسيطرة، فإنهم سيواجهون مهمة صعبة وفوضوية أمامهم، لكن في ظل أن مستقبل تكنولوجيا المعلومات يتركز في أيدي عدد محدود من الشركات، فيبدو أنه ليس أمامهم سوى القليل من الخيارات.