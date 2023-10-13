أسعار الفائدة.. أداة الفيدرالي الأمريكي قوية التأثير

الكاتبة خبيرة اقتصادية سابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة شركة «سام كونسلتنغ»، وكاتبة مدونة «ستاي آت هوم ماكرو»

شهد الشهر الماضي تحولاً كبيراً في رؤى المستثمرين حول المسار الذي تأخذه أسعار الفائدة، فقد قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنصف نقطة مئوية، قبل أن تنقلب إلى انخفاض حاد هذا الأسبوع، وتزيد الفوائد المرتفعة تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، ويأتي ذلك ليفاقم الزيادات الكبيرة على مدى العامين الماضيين.

ويتناقض ارتفاع معدلات الفائدة في السوق على ما يبدو مع قرار الفيدرالي في اجتماعه، الذي عقده أواخر سبتمبر، بتثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو سعر الفائدة الرسمي، ووصف أوستان غلوسبي، رئيس الاحتياطي بشيكاغو الارتفاع الأخير للفائدة على المدى الطويل بأنه «لغز»، مقللاً من دور الفيدرالي في ذلك.

لقد كان غلوسبي محقاً جزئياً، فثمة عوامل أخرى يمكن أن تدفع الفائدة للارتفاع، مثل المخاوف بشأن ارتفاع العجز الفيدرالي، الذي يزيد من حجم سندات الخزانة المطروحة، ولا يوجد إجماع على سبب معين، لكن عائدات الخزانة ارتفعت بصورة مباشرة تقريباً فور انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحديد السياسات في سبتمبر، وهناك أسباب للاعتقاد بأن الفيدرالي هو الذي يقف وراء هذا الارتفاع، حتى وإن كان بشكل غير مقصود، وإذا كان الأمر ذلك فسيكون ذلك مقلقاً بصفة خاصة، بالنظر إلى ازدياد مخاطر دفع البنك المركزي الفائدة إلى مستويات شديدة الارتفاع في هذه المرحلة من الدورة.

ولعل ما قاله الفيدرالي عن المستقبل قد أحدث فرقاً، فخلال الاجتماع الماضي قام المسؤولون بتحديث توقعاتهم للنمو الاقتصادي والبطالة والتضخم، والأهم من ذلك، الفائدة على الأموال الفيدرالية لنهاية 2023 والأعوام الثلاثة المقبلة. يُعرف هذا باسم ملخص التوقعات الاقتصادية، والذي يجمع معاً التوقعات الفردية من 19 مسؤولاً في الفيدرالي، وخلافاً للتغيرات، التي تطرأ على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي يصوّت عليها أعضاء اللجنة، فالملخص غير منسق ومُجهّل.

تكمن الفكرة وراء ملخص التوقعات الاقتصادية والأدوات الأخرى للتوجيه المستقبلي، مثل المؤتمر الصحافي والخطب، في التأثير على تكاليف الاقتراض للشركات والأسر الآن، من خلال التلميح للأسواق المالية إلى ما قد يفعله الفيدرالي، ونبعت الفكرة في نهاية فترة الركود الكبير، الذي أسفرت عنه الأزمة المالية العالمية.

وكان معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية حينذاك صفراً، مما ترك مجالاً ضئيلاً أمام خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز النشاط الاقتصادي، ورغم أن أسعار الفائدة حالياً تزيد كثيراً على الصفر إلا أن الفيدرالي يستخدمها لتعزيز مصداقيته بصفته متصدياً للتضخم، ولتقديم إشارات للأسواق بشأن سياسته المستقبلية، وتحتسب الأسواق التطلعية ذلك ضمن أسعار الأصول بالسوق في الوقت الراهن. ويُعد ملخص التوقعات الاقتصادية أداة قوية، وتتمثل حجة تايونغ دوه، وأندرو فورستر، الخبيرين الاقتصاديين لدى الفيدرالي، في أن ملخص التوقعات والأنواع الأخرى من التوجيهات المستقبلية تقلل الوقت، الذي يستغرقه الفيدرالي للتأثير على الظروف المالية للأسواق والاقتصاد. ومع ذلك يمكن لملخص التوقعات أن يكون أداة غير قابلة للتوقع، فما يظن الفيدرالي أنه يقوله (سواء بالكلمات أو الأرقام)، وما يسمعه المتعاملون في السوق ليسا دائماً الأمر ذاته، وقد يستغرق تضاهي الاثنين وقتاً، لذا فالتغيرات الصغيرة على ملخص التوقعات أحياناً ما يكون تأثيرها كبيراً على أسعار الفائدة مع محاولة الأسواق اللحاق بما يجري، ويبدو أن هذا ما حدث بعد الاجتماع الأخير للفيدرالي.

ويتوقع الفيدرالي اقتصاداً أكثر قوة، وأسعار فائدة أعلى مقارنة بملخصه الأخير في يونيو، وقلل متوسط توقعات مسؤولي الفيدرالي للنمو من الأخبار الإيجابية الأخيرة، بشأن التضخم الأساسي، ولم يمرر أي من هذا التراجع المفاجئ إلى الأعوام المقبلة، وعلى النقيض رفع ملخص التوقعات الاقتصادية تقديراته للناتج المحلي الإجمالي وخفض تقديراته لمعدل البطالة.

لقد أدى أسلوب الفيدرالي المُعتاد إلى رفع مساره للفائدة على الأموال في العام المقبل، ما عزز شعاره «أسعار أعلى لمدة أطول»، وليس من الصعب رؤية كيف سيؤدي هذا إلى رفع أسعار الفائدة بالأسواق، وكان العدد الأقل للمرات المتوقعة لتخفيض الفائدة من الفيدرالي مفاجئاً بعد أشهر من تراجع التضخم.

وغالباً ما يتم الدفع بملخص التوقعات الاقتصادية في مناقشات أكبر، والمثال على ذلك حالياً هو التساؤل حول ما إذا كان هناك ركود يلوح في الأفق أم لا، وقد وصف البعض الملخص بأنه توقعات «معتدلة»، لأنه بدا وكأن التضخم سيتراجع، وأن معدل البطالة سيظل منخفضاً، لكن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، شكك في أن يكون مثل هذا «الهبوط السلس» بمثابة الأساس لتوقعات المجلس، وهكذا فإن الأمر يكون مثيراً للحيرة عندما لا يبعث رئيس الفيدرالي وملخص التوقعات بالرسالة ذاتها، لكنه أمر غير معتاد.

ثمة جدل آخر يدور حول ما إذا كنا بصدد عالم ذي أسعار فائدة مرتفعة على نحو مستمر. إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يرفع تقديراته لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية طويلة الأجل، لكنه مدد المستويات الحالية، وسمح باستمرار تصاعد الفائدة المُعدلة وفقاً للتضخم، لذا طريقة مخادعة بأن الفيدرالي ليس متعجلاً لخفض الفائدة.