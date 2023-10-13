12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 12.92 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1659 مبايعة بقيمة 9.65 مليارات درهم، منها 297 مبايعة للأراضي بقيمة 5.08 مليارات درهم، و1362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.57 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 90.69 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 112.18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 150 مبايعة بقيمة 144.95 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 181.32 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 295.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.37 مليار درهم، منها 82 رهن أراضٍ بقيمة 947.36 مليون درهم، و491 رهن فلل وشقق بقيمة 1.42 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 528.35 مليون درهم، وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 117 هبة بقيمة 899.96 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 274.52 مليون درهم، وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 125.39 مليون درهم.

تصرفات يومية

وعلى صعيد التصرفات اليومية، بلغت التصرفات 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 287 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 876.79 مليون درهم، و232 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 422.83 مليون درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42.49 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 42.18 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 41.89 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 646.82 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 129.92 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4.37 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11.9 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 9.7 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 35.19 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 34.4 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 37.3 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 133.65 مليون درهم، منها 10 رهونات أراضٍ بقيمة 17.55 مليون درهم، و71 رهن فلل وشقق بقيمة 116.09 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 11.16 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9.96 ملايين درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 326.43 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 124.23 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 61.89 مليون درهم.