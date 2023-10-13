عبدالله بن زايد وبوريل يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تطورات الأوضاع بين غزة وإسرائيل وجهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين.
وناقش سموه وبوريل تداعيات الأزمة الراهنة لاسيما على الصعيد الإنساني، وبحثا سبل دعم مسار التهدئة وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي أن التطرف والكراهية وتصاعد العنف يهدد مستقبل استقرار المنطقة وآمال وتطلعات شعوبها في التنمية والأمن المستدام، مشيرا إلى أهمية الدفع بمواقف دولية موحدة إزاء الوضع الراهن والتركيز على خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين.
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