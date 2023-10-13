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عبدالله بن زايد وبوريل يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد

10/13/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تطورات الأوضاع بين غزة وإسرائيل وجهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين.
وناقش سموه وبوريل تداعيات الأزمة الراهنة لاسيما على الصعيد الإنساني، وبحثا سبل دعم مسار التهدئة وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي أن التطرف والكراهية وتصاعد العنف يهدد مستقبل استقرار المنطقة وآمال وتطلعات شعوبها في التنمية والأمن المستدام، مشيرا إلى أهمية الدفع بمواقف دولية موحدة إزاء الوضع الراهن والتركيز على خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين.


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