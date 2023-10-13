رئيس الدولة يبحث مع رئيس تيمور الشرقية علاقات التعاون بين البلدين



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، فخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بفخامة خوزيه راموس، متمنياً له التوفيق في زيارته في دفع مسار تطور العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبحث سموه ورئيس تيمور الشرقية، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار إضافة إلى الاستدامة والعمل المناخي والآفاق المستقبلية لتعزيزها بما يخدم رؤيتهما إلى تحقيق التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما، معربين عن حرصهما على العمل معاً لتسريع وتيرة تنمية العلاقات الثنائية.

وتناول اللقاء، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري في دفع العمل المناخي الدولي لإيجاد حلول عملية لمواجهة تغير المناخ.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون والأخوة الإنسانية التي تبني المجتمعات وتزدهر بها الدول؛ كما شددا على ضرورة العمل الدولي المشترك من أجل السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

من جانبه أعرب رئيس تيمور الشرقية، عن شكره وتقدير لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق خلال الزيارة، مؤكداً حرص بلده على الاستفادة من النموذج التنموي لدولة الإمارات وتجربتها الرائدة في التنوع الاقتصادي، ولفت إلى توفر مجالات متعددة للتعاون بين البلدين.

وأشاد بجهود دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام، مشيرا إلى أن تيمور الشرقية اعتمدت "وثيقة الأخوة الإنسانية" خلال العام 2022 وثيقة وطنية تدرس في المناهج الدراسية في مدارسها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، بجانب الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.