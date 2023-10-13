نار غزة أشعلت قلوب أطفالنا

MENAFN - Khaberni) صور القصف والتهجير والدمار والجرحى والصواريخ والطائرات الحربيةعلى غزة آلمت الكبار والصغار وأبكت الأطفال قبل الكبار وأوجعت قلوب الآباء والأمهات ،حكايات فقد عديدة لم يسلم منها طفل في هذه الحرب، صرخاتهم كل ليلة خطت قصصاً طويلة لمعاناة تضاف إلى مآسي الطفولة في العالم، فأصبحت هذه الصور والفيديوهات الأكثر رواجًا على شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي، ورغم سن صغرهم إلا أن الأطفال يتأثرون كثيراًعلى الصعيد النفسي بما يتابعونه ويرونه ولا أحد ينكر بأنه أمرٌ مرعب، وصور مؤلمة وبالتالي يميلُ هؤلاء الأطفال إلى طرح الكثير من الأسئلة عما يشاهدونه وهذا الإهتمام مختلف بحسب عمر الطفل ونشأته، أو قد يبحث الطفل بمفرده عن المعلومة من خلال الأجهزة الإلكترونية، وحينها يبدأ بالتحليل مع نفسه أو النقد أو الحوار في الجلسات التي تتخللها نقاشات الحرب، سواء مع الأهل أو مع أصدقائه في المدرسة.

مرحلة الطفولة تتميز بالفضول والشغف لإستكشاف ومعرفة ما يدور حولهم لتشكيل فهم واقعي عن أنفسهم وعن محيطهم ، وأكثر ما يقلق الأطفال هو المجهول أي عدم وجود تصورات وتوقعات واضحة لما سيأتي في المستقبل القريب والبعيد، لذا عدم فهم ما يجري من أحداث في غزة بسبب تسارع الأحداث وشدتها يكون عاملاً آخر يزيد من الخوف والتوتر والقلق والبكاء لدى الأطفال وربما الأكتئاب أحيانًا، فالحرب تثير تساؤلات الأطفال ومن تلك الأسئلة والاستفسارات لدى الأطفال التي توضح خوف وقلق الطفل عما يراه يحدث، كيف سينام الأطفال؟ هل سيموت جميع الأطفال؟ لماذا هذه الحرب؟ من الرابح فيها ؟ من هم اليهود؟ لماذا الأهالي يبكون؟ وجميعها أسئلة بريئة تنقل قلق الطفل جراء ما يراه من أحداث، فالسؤال الأكثر تكراراً عند بعض الأهل هو كيف نفسر لأطفالنا معنى الحرب والإجرام في غزة؟

وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية الإجابة والحوار مع طفلك لتوفير الدعم له والراحة:

علينا كأهل الصدق وعدم الإنكار بما يحدث في غزة الحبيبة والمحافظة على الهدوء وعدم تجاهل أسئلة واستفسارات الطفل بل علينا الإجابة عليها جميعها، والسماح لهم بالسؤال عما يجري، فمن المهم

معرفة ما يدور في تفكيرهم وأن يعبروا عن مشاعرهم من الألم والحزن والغضب والبكاء وأحاسيسهم، فهنا نلجأ للتهدئة الطفل واحتضانه والحديث معه مع الانتباه للأسلوب والألفاظ التي يستطيع الطفل استيعابها والتفاعل معها ، بلغة بسيطة واضحة، وذلك حسب عمر الطفل وفهمه من خلال السرد القصصي أو الدمى أو الرسم وإذا شعر الأهل أيضاً بصدمة شديدة من الصور التي يراها الأطفال، فينصح هنا بالتوقف عن الحديث والتفكير أو اللجوء لشخص آخر مُقرب من الطفل أن يمنح الطفل الأمان .

ومن المهم الحوار الاستماع الجيد للطفل وأعطاءه مساحة للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه وتفكيره، وتفريغ طاقاته والعمل على غرس القيم الإنسانية والدينية والوطنية لديه مع أطفال غزة كالحب والتعاطف وأن فلسطين دولة إسلامية عربية، وعاصمتها القدس وأن المسجد الأقصى من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال وأن القدس قبلة المسلمين الأولى ثم قم بشرح الغرض من هذه الحرب أو أسبابها وأنه رغم كل ما يحدث بغزة الصامدة الأبية الشامخة، أهلها كلهم أبطال صغارًا وكباراً ونساءاً ورجالاً تحملوا من العناء وصبروا رغم

تدمير بيوتهم وقطع

الغذاء والكهرباء والماء عنهم وما زالوا في صمود وعزةٍ رافعين رؤوسهم لا يخشون العدو بل يخشون الله عز وجل.

وعلينا تقليل حجم المشاهدة لما يحدث في غزة أمام الأطفال ومراقبة ما يتابعونه بما يخص الحرب وتحديدًا من صور وفيديوهات للعنف والدمار والبكاء والصراخ وإنها فرصة لطمأنتهم وتصحيح أي معلومات غير دقيقة ربما تكون قد صادفتهم سواء عبر مواقع السوشيل ميديا أو عبر شاشات التلفزيون أو ربما

في المدرسة والأصدقاء ومن الأفضل عدم السماح لهم بمشاهدتها لما لها من تأثير سلبي كبير على الجانب النفسي لهم، كالتوتر والقلق والخوف من هذه المشاهد قد تبقى عالقة في مخيلتهم، ويصعب نسيانها، فتجعلهم يفقدون الشعور بالأمان، التي تعد من الحاجات الأساسية لهم بهذه المرحلة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، مثل: الكوابيس، والتبول اللإرداي وقضم الأظافر والنوم المتقطع، إضافة إلى وجود تغيرات في الأكل والمزاج، وقد تحفز الأطفال على العنف والسلوك العدواني، مما يجعله أقل تعاطفاً مع معاناة الآخرين لكثرة اعتيادهم على تلك المشاهد.

الأطفال من سن الثالثة إلى السنة الخامسة يخلطون الحقائق بالخيال، فلا تعطيهم معلومات أوسع مما يسألون عنه، بل ساعدهم للشعور بالأمان وأنهم ليسوا في خطر، بل نساعدهم بوسائل عديدة مثل ممارسة أنشطة الرسم والأنشطة الحركية للتعبير من خلاله عن مشاعرهم مثل التمثيل والرسم واللعب ،أما في الأعمار الأكبر سناً فتكون المناقشة حول الحرب على غزة بإستخدام أسئلة مفتوحة، فشجّعوا المراهقين على التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتحسين الوضع، ومساعدتهم

في العثور على أفضل الطرق للتعامل مع الوضع، والقيام بأمور يحبها الأطفال مع الحرص على الحد من مخاوف الأطفال، وبالنسبة للأطفال الأكبر والمراهقين، كن واعياً حول ما إذا كنت ستسمح لهم بمشاهدة لقطات من التلفزيون،

وفي حال السماح لهم أخبرهم ما سيشاهدون وابق معهم أثناء ذلك فالتعرض المفرط لتلك المشاهد قد يصدمهم ويؤدي إلى اضرابات كاضطراب ما بعد الصدمة.

وتجنب الحديث عن الموضوع قبل النوم مباشرة لتجنب توتر وخوف الأطفال ومن طرق تقليل التوتر من خلال القيام ببعض الأنشطة معًا مثل التنفس من البطن وتشجيع الأطفال على مساعدة أهل غزة بالتبرع والدعاء وتعزيز عمل الخير مهما صَغر لأنه سيجلب لك شعوراً عارماً بالراحة.

من الطبيعي أن يشعر الأهل

بالحزن أو القلق بشأن ما يحدث في غزة أيضًا، وضع في أولوياتك أن الأطفال يأخذون إشاراتهم العاطفية من البالغين، ولأن الأهل بمثابة نموذج وقدوة في الصلابة والصمود في الوقت الصعب وعلينا تجنب نقل مخاوف الأهل إلى الأطفال، لسهولة معرفتها واستشعار الضيق النفسي عند كبار، واستبدالها بالتعبير مثلًا: أنا حزين بسبب ما يحدث في غزة، ونطلب الدعاء من الله بالنصر العاجل إن شاء الله، وهنا علينا الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الصور والفيديوهات من الممكن أن تسبب الصدمة والاضطرابات النفسية للأطفال الذين جربوا الحرب .

وعلينا التنويه هنا إلى دور المدرسة للحفاظ على الإحساس بالحياة الطبيعية، فالتواجد مع الآخرين ممكن أن يساعد الأطفال على التأقلم، والعمل مع المدارس قد يساعد الأهل على الشعور بالطمأنينة اتجاه اطفالهم.

تحدث بهدوء وانتبه للغة جسدك، مثل تعابير الوجه، مع الحرص على ختم الحوار مع الأطفال بعناية فائقة وعدم تركهم وهم في حالة من الضيق مع حاولة تقييم مستوى قلقهم من خلال مراقبة لغة جسدهم، من خلال نبرة صوتهم وطريقة تنفسهم ايضاً واشعار الأطفال بأنك مهتم للاستماع والتواصل المستمر لمعرفة كيف يشعر؟ وهل لديه أي سؤال أو استفسار جديد؟.

وعلى الأهل في حال ملاحظة وجود أي تغيرات واضطرابات نفسية أو سلوكية أو عاطفيه على الأطفال مثل العنف أو القلق والخوف أو ألم في المعدة أو تغير بالمزاج والنوم عدم تجاهلها أو الإستهانة بها وفي حال استمرت هذه الأعراض لديهم لمدة طويلة فقد يحتاج الأطفال إلى الدعم من الأخصائي النفسي .

والتأكيد على زرع وبث الأمل لدى الأطفال بالنصر وانتهاء الحرب على غزة لذلك من المهم تعليم الأطفال والأجيال أهمية فلسطين وأهمية هذة القضية ومحبة فلسطين وتعليمهم علم اليقين أن سيدنا عيسى عليه السلام سينزل على الأرض ويقاتل أعداء الله وأن هذه الأرض ستعود لنا شاء من شاء وأبى من أبى.