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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقتل 70 فلسطينيا في قصف نازحين من غزة

10/13/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Youm7) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني النازحين من قطاع غزة، حيث استشهد 70 شخصا وأصيب ما يقرب من 200 أخرين في قصف استهدف مواقع مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت ثلاث قوافل لمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة، ما أدى لاستشهاد 70 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال القى نحو 4 قنابل على النازحين ما ادى الى مجزرة تسببت في استشهاد نحو 70 مواطنا واصابة العشرات.
واخلي مستشفى الدرة للاطفال شرق غزة بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض.





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