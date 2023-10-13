استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

(MENAFN
- Youm7) استشهد شاب فلسطيني بعدما أصيب بالرصاص، مساء اليوم / الجمعة/، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الصدر والرأس، واصفة الإصابة بالخطيرة جدا.
كما اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس (خارج الجدار) أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الشباب الفلسطينيين.
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