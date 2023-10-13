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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

10/13/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد شاب فلسطيني بعدما أصيب بالرصاص، مساء اليوم / الجمعة/، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الصدر والرأس، واصفة الإصابة بالخطيرة جدا.

كما اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس (خارج الجدار) أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الشباب الفلسطينيين.








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