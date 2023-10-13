حرائق ضخمة فى لبنان بعد قصف جيش الاحتلال بلدات الضهيرة اللبنانية

(MENAFN
- Youm7) قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مناطق في الأراضي اللبنانية، بالمدفعية الثقيلة، وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية أن القصف المدفعي المعادي يستهدف محيط بلدات الضهيرة وعلما الشعب ويارين.
وأدى القصف على خراج بلدة علما الشعب الى اندلاع حريق هائل في ظل تحليق مكثف للطائرات الحربية.
من جانبه وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان.
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