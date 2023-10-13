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حرائق ضخمة فى لبنان بعد قصف جيش الاحتلال بلدات الضهيرة اللبنانية

10/13/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Youm7) قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مناطق في الأراضي اللبنانية، بالمدفعية الثقيلة، وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية أن القصف المدفعي المعادي يستهدف محيط بلدات الضهيرة وعلما الشعب ويارين.



وأدى القصف على خراج بلدة علما الشعب الى اندلاع حريق هائل في ظل تحليق مكثف للطائرات الحربية.



من جانبه وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان.
















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