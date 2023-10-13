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مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس: تعرضنا لقصف ونواصل مهمتنا وأطمئن الجميع خرجنا بأقل الأضرار

10/13/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Youm7) قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن اليوم على الهواء مباشرة كان هناك اعتداء على كل الطواقم الصحفية، وأصبنا بقنبلتين غاز مسيل للدموع، أثر على أدائنا العملي واستمرار الرسالة، وبعد ما تم علاجنا ميدانيا من متطوعي الهلال الأحمر والإسعاف الفلسطيني، استطعنا أن نواصل مهمتنا والآن بصحة وسلامة وخرجنا بأقل وأخف الأضرار، واستكملنا تغطيتنا الصحفية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، أن الإعلام رسالة ورسالتنا المهنية تنطلق من أن هذا واجبنا الوطني قبل المهني، فنحن أصحاب الحق، مردفة: "تكون واقف تريد توصل الرسالة في وقت الاعتداءات ويجب الحفاظ على أمنك وسلامتك لاستمرار التغطية".



وتابعت: "المهم لنا مش الوصول لتغطية وصورة عظيمنة، ولكن المهم استمرارها، وفضح جرائم الاحتلال للعالم أجمع، فقد تكون ناقلا للخبر وتصبح الخبر ذاته، فتغطي جرائم الاحتلال فيتم الاعتداء عليك، أو تصير من ضمن المعتقلين، وبنودع أهلنا كل يوم لما بنطلع من بيتنا".



وأكدت أن الكيل بمكيالين لغة سلطات الاحتلال في التعامل مع الصحفيين ولن نتراجع عن ثوابت الأرض هي العرض، مردفة: "الاعتداءات لا تتوقف على الأطفال والنساء، ونعجز عن مساعدتهم ونحن نحمل الكاميرات".












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