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القاهرة الإخبارية: المسيرات الإسرائيلية تقصف أهدافًا لـ حزب الله في لبنان

10/13/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن هناك اتصالات مكثفة من قبل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) من أجل تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان .



وأكدت القاهرة الإخبارية، أنه عقب إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الفلسطيني على الحدود مع لبنان، قصفت مسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا لحزب الله في لبنان.



وأوضحت، أن واشنطن أكدت على عدم وجود مؤشرات على أن حزب الله اللبناني اتخذ قرارًا بتوسيع الصراع.












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