Friday, 13 October 2023 10:18 GMT

الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ على أسدود وعسقلان

10/13/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الفصائل الفلسطينية، عدد كبير من الصواريخ على الأراضي المحتلة، ردا على مواصلة مقاتلات الاحتلال الإسرائيل قصف قطاع غزة، ودوت على الفور صافرات الإنذار في كل من أسدود وعسقلان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شارع صلاح الدين في غزة خلال تواجد مئات النازحين قسرًا من منازلهم.
وقال شهود عيان لـ"وفا" إن قوات الاحتلال ألقت عليهم عبر الطائرات الحربية منشورات، طالبتهم فيها بمغادرة شمال مدينة غزة وشمال القطاع فيما سمته "الحزام الناري"، ودعتهم إلى التوجه إلى منطقة جنوب وادي غزة، وأنه خلال نزوح أهالي المنطقة المهددة، باشرت قوات الاحتلال بقصف الشارع الرئيس المؤدي إليها.
وأفادت المصادر ذاتها، بإصابة عدد من المواطنين جراء القصف الذي استهدف النازحين.






MENAFN13102023000132011024ID1107238828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث