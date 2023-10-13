الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ على أسدود وعسقلان

(MENAFN
- Youm7) أطلقت الفصائل الفلسطينية، عدد كبير من الصواريخ على الأراضي المحتلة، ردا على مواصلة مقاتلات الاحتلال الإسرائيل قصف قطاع غزة، ودوت على الفور صافرات الإنذار في كل من أسدود وعسقلان.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شارع صلاح الدين في غزة خلال تواجد مئات النازحين قسرًا من منازلهم.
وقال شهود عيان لـ"وفا" إن قوات الاحتلال ألقت عليهم عبر الطائرات الحربية منشورات، طالبتهم فيها بمغادرة شمال مدينة غزة وشمال القطاع فيما سمته "الحزام الناري"، ودعتهم إلى التوجه إلى منطقة جنوب وادي غزة، وأنه خلال نزوح أهالي المنطقة المهددة، باشرت قوات الاحتلال بقصف الشارع الرئيس المؤدي إليها.
وأفادت المصادر ذاتها، بإصابة عدد من المواطنين جراء القصف الذي استهدف النازحين.
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