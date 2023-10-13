الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ على أسدود وعسقلان

MENAFN - Youm7) أطلقت الفصائل الفلسطينية، عدد كبير من الصواريخ على الأراضي المحتلة، ردا على مواصلة مقاتلات الاحتلال الإسرائيل قصف قطاع غزة، ودوت على الفور صافرات الإنذار في كل من أسدود وعسقلان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شارع صلاح الدين في غزة خلال تواجد مئات النازحين قسرًا من منازلهم.وقال شهود عيان لـ"وفا" إن قوات الاحتلال ألقت عليهم عبر الطائرات الحربية منشورات، طالبتهم فيها بمغادرة شمال مدينة غزة وشمال القطاع فيما سمته "الحزام الناري"، ودعتهم إلى التوجه إلى منطقة جنوب وادي غزة، وأنه خلال نزوح أهالي المنطقة المهددة، باشرت قوات الاحتلال بقصف الشارع الرئيس المؤدي إليها.وأفادت المصادر ذاتها، بإصابة عدد من المواطنين جراء القصف الذي استهدف النازحين.