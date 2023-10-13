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البيئة تنظم حلقة نقاشية حول المخلفات الصلبة البلدية فى ختام مؤتمر اقتصاديات المياه

10/13/2023 2:36:50 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة حلقة نقاشية تحت عنوان "المخلفات الصلبة البلدية بين الوضع الحالى والرؤية المستقبلية" وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المخلفات وإقتصاديات المياه والبنية التحتية (النسخة الثانية 2023 )، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والإتحاد الفيدرالى الألمانى والذى يقام على مدار 3 ايام بمركز مصر الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وبحضور كل من السادة المتحدثين الأستاذ الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور عبد الله ناسور الأستاذ بكلية العلوم البيئية جامعة روستوك بألمانيا وممثل شركة ايكارو لتدوير المخلفات، كما أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية رفع الوعى البيئى لدى فئات المجتمع حول المفاهيم والقضايا البيئية المطروحة على الساحة وتشجيع الإستثمار البيئى فى مختلف القطاعات التنموية وذلك من خلال عقد ندوات ونقاشات وورش عمل متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمتحدثين والأكاديميين لمناقشة كافة الموضوعات وعرض قصص النجاح وتبادل الخبرات حول القضايا البيئية الملحة ومنها منظومة إدارة المخلفات.
أدار د.حازم الظنان الجلسة من خلال عدة محاور أهمها الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية فى جمهوريتى مصر وألمانيا، وجهود الحكومة المصرية للنهوض بالمنظومة فى مصر من خلال وضع إستراتيجية لمنظومة إدارة المخلفات، حيث استعرض د. طارق العربى ما تضمنته الخطة من برامج ثلاث وذلك بناء على المخططات التى تم إعدادها لكافة المحافظات بالتشارك بين الوزارات المعنية (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع) حيث تضمن البرنامج الأول تطوير البنية التحتية من إنشاء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة وخلايا دفن صحى وإغلاق المقالب العشوائية، وتضمن البرنامج الثانى عقود تشغيل المنظومة سواء عقود الجمع والنقل أو عقود مصانع التدوير والتخلص الآمن، بالإضافة اغلى البرنامج الثالث ويتضمن الدعم المؤسسي والمجتمعي من خلال بناء هيكل مؤسسي جديد وهو جهاز تنظيم إدارة المخلفات بصفته المخطط والمنظم والمراقب طبقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات.

وأكد د.طارق العربى خلال الجلسة على أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة كمخطط ومنظم ومراقب يقوم بمهامه طبقًا
لقانون المخلفات 202 ولائحته التنفيذية المتمثلة في تحديد الأسعار الإسترشادية لخدمات منظومة المخلفات، إعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات، وإصدار التراخيص الخاصة بمزاوله أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، إلى جانب اعتماد الخطط المحلية الرئيسة لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات فى حين يتمثل دور المحافظات فى الطرح والتعاقد ومراقبة العقود بينما تقوم الشركات المساهمة (شركات خاصة / جمعيات أهلية) بدور المنفذ.
وأضاف د.طارق العربى أن وزارة البيئة قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة وتم تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار حيث تقدمت 92 شركة (44 مصرية – 48 أجنبية) للاستثمار في عدد من مجالات معالجة المخلفات، كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية حيث تم تحديد 16 محافظة لتنفيذ المشروعات بالإضافة إلى موقع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على الكميات المستهدفة من المخلفات لتوجيهها لتوليد طاقة كهربائية طبقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والتي تمثل 20% من إجمالي المخلفات، إلى جانب تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي حيث تم توقيع البروتوكول الثلاثي بين وزارات (البيئة – التضامن الاجتماعي – القوى العاملة) للعمل على أدراج النباشين بالقطاع الرسمي.
كما تناولت الجلسة أهمية التمويل المستدام لإدارة المخلفات وأهم الحلول المستدامة للنهوض بالمنظومة وذلك من خلال الإستثمار فى عمليات التدوير وإعادة استخدام العديد من المنتجات وتحويلها الى منتجات ذات قيمة يمكن استخدامها مرة أخرى مما يعزز الإستغلال الأمثل للموارد وخلق فرص عمل خضراء والحد من الأثار السلبية على البيئة ومن ثم يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الجلسة دور المحليات والقطاع الخاص فى النهوض بالمنظومة وتكنولوجيا التصنيع المحلى وإجراءات إزالة الكربون، إلى جانب التعرف على الخبرة الألمانية فى إدارة المخلفات حيث تعد ألمانيا من أبرز الأمثلة عالميًا فى الإستفادة من المخلفات من خلال تكنولوجيا إعادة التدوير، حيث يتم إعادة تدوير ما يقرب من 70% من المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى سماد عضوى، وهى تُعد أعلى المعدلات بالعالم مما كان له أثر كبير على النمو الإقتصادى للسوق في البلاد.

حلقة نقاشية حول المخلفات الصلبة البلدية فى ختام النسخة الثانية من مؤتمر اقتصاديات المياه


حلقة نقاشية حول المخلفات الصلبة البلدية فى ختام النسخة الثانية من مؤتمر اقتصاديات المياه

حلقة نقاشية حول المخلفات الصلبة البلدية فى ختام النسخة الثانية من مؤتمر اقتصاديات المياه


حلقة نقاشية حول المخلفات الصلبة البلدية فى ختام النسخة الثانية من مؤتمر اقتصاديات المياه








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