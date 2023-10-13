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الحكومة تحارب الغلاء في عدد اليوم السابع غدا

10/13/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر
غدا، السبت، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها في محاربة الحكومة للغلاء عبر طرح السلع الغذائية بخصومات تصل لـ25% بكل المحافظات اليوم.


واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

اليوم.. إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية

"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين بعد غد الاثنين.. وارتفاع عدد المرشحين للرئاسة إلى 4 بعد قبول

الحكومة تحارب الغلاء

طرح السلع الغذائية بخصومات تصل لـ25% بكل المحافظات اليوم

وزيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية بالتوازى مع مبادرة تخفيض الأسعار

طرح 40 طن لحوم مجمدة يوميا بسعر 160 جنيها للكيلو

غزة تحت القصف ومصر تواصل الدعم

هجمات هنيفة للاحتلال الإسرائيلى بحرا وبرا وجوا

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 1500 شخص وإصابة آلاف آخرين

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مصر تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم.. ووقفة تضامنية بالجامع الأزهر دعما للشعب الفلسطيني

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى تقود حملة للتبرع بالدم

محمود فوزى يدعو كل مواطن مصري إلى التبرع بالدم.. ويؤكد: موقف الدولة المصرية ثابت من القضية الفلسطينية


اليوم السابع








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