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القومى للمرأة يهنئ هبة هجرس بعد تعيينها مقررا معنيا بذوى الهمم بالأمم المتحدة

10/13/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Youm7) توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضاءه بخالص التهنئة للدكتورة هبة هجرس عضو المجلس، لتعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر الخاص الجديد المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةً الدورة 54
.



وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس عن فخرها وسعادتها بتعيين الدكتورة هبة هجرس بهذا المنصب، قائلة: "مبروك لمصر إعلان د.هبة هجرس مقرر خاص لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للأشخاص ذوي الإعاقة.. منافسة قوية وشريفة ومنصب مستحق"، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.



واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
اليوم تعيين خبيرين مصريين بآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بعد منافسة مع قائمة طويلة من الخبراء المستقلين المرشحين.



وتم تعيين السفير جهاد ماضي، مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان للمهاجرين، وهي الولاية التي تم إنشاؤها للنظر في سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في كل مراحل الهجرة في جميع البلدان، فضلاً عن وضع التوصيات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم أينما وقعت، بالإضافة إلى تشجيع التطبيق الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة مع تقديم تقارير منتظمة للمجلس في هذا الشأن.




كما اعتمد المجلس تعيين الدكتورة هبة هجرس، مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم جهود الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وإعمالها ورصدها حول العالم، وفقاً لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية ذات الصلة.



وتجدر الإشارة إلى أن آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان تتألف من مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان وتضم حالياً نحو 60 ولاية لمتابعة جميع حقوق الإنسان وتقديم المشورة للدول المختلفة في هذا الصدد.












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