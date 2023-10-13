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أهالى الجيزة يسجلون حضورا لافتا فى حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين.. صور

10/13/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Youm7) سجل أهالى محافظة الجيزة حضورهم المكثف فى الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون جراء القصف الإسرائيلى الغاشم.



كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
قد كلف بمتابعة فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي بالتعاون مع "حياة كريمة" تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق عقب صلاة الجمعة اليوم وذلك لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.



يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوجيه قوافل إغاثة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم الشعب الفلسطيني.



وشهد فعاليات الحملة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، حيث تم استقبال المواطنين الراغبين في التبرع بالدم من خلال نقطتين للتبرع بحي العجوزة وسط تجهيزات كبيرة لتسهيل عملية التبرع.



وتابع نواب محافظ الجيزة تواجد الفرق الطبية والمتطوعين لتقى التبرعات بالدم من المواطنين الراغبين بالمشاركة حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع و ذلك يأتي في اطار جهود الدولة نحو توفير المساعدات اللازمة ورفع المعاناة عن كاهل الاشقاء الفلسطينين.





الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى



الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى



الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى



الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى

















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