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وزارة الأوقاف: مفهوم المصالح المعتبرة موضوع خطبة الجمعة 20 أكتوبر

10/13/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Youm7) في سياق حرص وزارة الأوقاف المصرية على بناء وعي ديني ووطني رشيد وبيان الأصول الشرعية التي تبنى عليها الأحكام والتصرفات في القضايا والمستجدات العصرية قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان : "مفهوم المصالح المعتبرة"، ويتضمن نقاطا منها :

- مفهوم المصلحة المعتبرة ومن يقدرها.

- الموازنة بين مصلحة وأخرى وتقديم مصلحة على أخرى وفق فقه المتاح وفقه الأولويات وفقه الموازنات .

- الموازنة بين المصالح والمفاسد من حيث درجة المصلحة ودرجة المفسدة وبيان أنه إذا كان الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
فقد تُحْتَمَلُ المفسدة الأخف لدفع مفسدة أشد أو تحقيق مصلحة أعظم وأهم ، كما أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف ولا يدفع الضرر بضرر مثله أو أشد منه .


















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