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CNN: لقطات فيديو تكشف تدرب المقاتلين الفلسطينيين على طوفان الأقصى قبل عام

10/13/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن لقطات فيديو تعود إلى العام الماضى أظهرت أن المقاتلين الفلسطينيين تدربوا على هجومهم على إسرائيل على مرأى من الجميع، وعلى بعد أقل من ميل واحد من حدود إسرائيل "المحصنة"، بحسب التقرير.







وأشارت الشبكة إلى أنه فى مقطع فيديو يعود إلى ديسمبر 2022، يمكن رؤية المقاتلين وهم يغمرون منطقة تدريب ويطلقون الصواريخ ويأسرون سجناء وهميين وهم يحيطون بمباني إسرائيلية وهمية.



وقالت "سى إن إن"، إن التحليل الذى أجرته للفيديو أظهر أن المخيم كان قد تم بناؤه للتو، وكان قريبًا جدًا من معبر إيريز، هو ممر المشاة بين غزة وإسرائيل الذي اقتحمه المقاتلون الفلسطينيون السبت الماضي.



وبحسب التقرير، فقد أظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه قبل أكثر من عام، المقاتلين وهم يتدربون على الإقلاع والهبوط والهجوم بالمظلات، وهو نفس أسلوب الهجوم غير المعتاد الذي تم استخدامه فى عمليه طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.



وكشف فيديو نشره المقاتلون عن أشهر من الاستعدادات للهجوم، وأنه جرى التدريب عليه فى ستة مواقع عبر غزة، وكان أحد هذه المواقع على بعد أكثر من ميل فقط من حدود إسرائيل مع القطاع.












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