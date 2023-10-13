بلينكن: نأخذ الوضع الإنسانى في قطاع غزة على محمل الجد

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن أمريكا تعمل على تجنب انتشار الصراع الفلسطيني الإسرائيلى، مضيفا أن أمريكا تعمل على تحرير الرهائن الأمريكيين في قطاع غزة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل لتقديم الدعم اللازم، لافتا إلى أن هناك تواصلا مع المنظمات الأممية حتى لا يتضرر المدنيون في غزة.
وتابع: نأخذ الوضع الإنسانى في قطاع غزة على محمل الجد.
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