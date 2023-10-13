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بلينكن: نأخذ الوضع الإنسانى في قطاع غزة على محمل الجد

10/13/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن أمريكا تعمل على تجنب انتشار الصراع الفلسطيني الإسرائيلى، مضيفا أن أمريكا تعمل على تحرير الرهائن الأمريكيين في قطاع غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل لتقديم الدعم اللازم، لافتا إلى أن هناك تواصلا مع المنظمات الأممية حتى لا يتضرر المدنيون في غزة.



وتابع: نأخذ الوضع الإنسانى في قطاع غزة على محمل الجد.












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