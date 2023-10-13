ليتوانيا تقرر إخلاء بعض المدارس بعد ورود تهديدات بوجود متفجرات

MENAFN - Youm7) أفادت الشرطة الليتوانية، اليوم /الجمعة/، بأن حوالي 140 تهديدًا بوجود متفجرات بمدارس مختلفة في جميع أنحاء البلاد، فيما ارتفع العدد لاحقًا إلى 750، مع استمرار إرسال المزيد من التهديدات إلى مؤسسات مختلفة.

وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة راموناس ماتونيس- في تصريح لشبكة راديو وتلفاز ليتوانيا- إن "العديد من المؤسسات تلقت تهديدات بتفجير المدارس ورياض الأطفال، وحتى الآن، لم يتم ملاحظة أي متفجرات أو أشياء مشبوهة".

وأضاف ماتونيس أنه يتم حاليا إخلاء بعض المدارس والانتقال للتعلم عن بعد، نافيا أن التهديدات بالقنابل كانت تستهدف المؤسسات اليهودية على وجه التحديد، كما أفادت السلطات في إستونيا ولاتفيا بأنها تلقت تهديدات مماثلة بوجود متفجرات.

بدوره.. قال المفوض العام للشرطة ريناتس بوزيلا: "أود أن أطلب منكم عدم الذعر، لأن الهدف الرئيسي الواضح للمبادرين هو إثارة الذعر، هناك رسائل بهجمات مماثلة في دول البلطيق الأخرى، وبلغت ذروتها في لاتفيا قبل بضعة أيام وفي إستونيا أيضًا.. لقد واجهنا مثل هذه الهجمات من قبل، العام الماضي".

وأضاف بوزيلا: أن معظم رسائل التهديد مكتوبة باللغة الروسية، البعض يطالب بفدية والبعض الآخر ذو طبيعة سياسية، مشيرا إلى أن الشرطة تستجيب حاليا للتهديدات وتفتش كل مدرسة أو روضة أطفال تعرضت للتهديد، كما أن هناك تواجدا معززا للشرطة في عشرة مواقع في العاصمة فيلنيوس وحدها.



