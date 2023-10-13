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بلجيكا والنمسا تؤكدان على التعاون المكثف في قضايا اللجوء والهجرة

10/13/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، اليوم/الجمعة/، مع وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، التي تزور فيينا حاليًا، ميثاق اللجوء والهجرة التابع للاتحاد الأوروبي ورئاسة بلجيكا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، إن الوزيرين تطرقا إلى آليات تنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة ووضع الهجرة في أوروبا.

وأوضح الوزير كارنر، أن بلجيكا والنمسا يحافظان على تعاون مكثف في قضايا اللجوء والهجرة ويتأثر كلا البلدين بشدة بالهجرة غير الشرعية داخل الاتحاد الأوروبي مع وجود عدد كبير من طلبات اللجوء، لذا تسير بلجيكا والنمسا جنبًا إلى جنب في هذا الصدد.

وقال كارنر إن نقاشات العمل تركزت على اتفاقية اللجوء والهجرة، والتي تم اتخاذ قرار بشأنها على المستوى الأوروبي في الثامن من يونيو من هذا العام، لافتًا إلى وجود أهداف حدود خارجية فعالة للاتحاد الأوروبي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والتعاون مع دول ثالثة آمنة.

وأضاف وزير الداخلية النمساوي أن بلجيكا ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من إسبانيا في مطلع العام ولذا دارت محادثاتنا أيضًا حول التنسيق الوثيق من أجل تحسين الوضع على المستوى الأوروبي.








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