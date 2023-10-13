بوتين يدعو إلى توسيع التعاون بين رابطة الدول المستقلة والدول الأخرى

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يتعين على دول رابطة الدول المستقلة توسيع التفاعل مع بلدان أخرى من العالم.

وقال بوتين، خلال اجتماع مجلس زعماء رابطة الدول المستقلة في بيشكيك، "إنه من المهم العمل مع أشخاص ذوي تفكير مماثل من مناطق أخرى من العالم - مع دول ما يسمى بالأغلبية العالمية، أو الجنوب العالمي، التي وجهات نظرها متقاربة جدًا منا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار، عند حديثه عن أولويات الرئاسة الروسية لرابطة الدول المستقلة في عام 2024، إلى أن" موسكو سوف تقترح بحث كيفية ضمان اقتران عمليات التكامل بشكل أكثر فعالية في فضاء رابطة الدول المستقلة، ولا سيما تعزيز اتصالات دول كومنولث الدول المستلقة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في المجال الاقتصادي وكذلك مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شانجهاي للتعاون في مجال الأمن".

وأضاف الرئيس الروسي أنه "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا ستترأس مجموعة بريكس في عام 2024، والتي توسعت ويتم من خلالها تطوير معايير ومبادئ التعاون مع الدول الشريكة، فإننا سنتبع سياسة تعزيز التفاعل بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وهذه المجموعة".

يُشار إلى أن مجموعة "بريكس"، هي تكتل دولي يضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.

وأعلنت المجموعة الساعية لتعزيز نفوذها مؤخرا انضمام كلًا من: إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من يناير 2024.



