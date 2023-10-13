مريم أحمد عادل تتوج بذهبية كأس مصر في بطولة الجمباز الأيروبك 2024-2023

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- Youm7) حصدت اللاعبة المتميزة مريم أحمد عادل الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبك تحت 9سنوات فردي آنسات لموسم 2023-2024.
وكرم مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين وحضور المهندس سيف الدين ايهاب عضو اللجنة الفنية لجمباز الأيروبك البطلة مريم أحمد عادل ووضعها علي قائمة أفضل عشر لاعبات "top 10" جمباز بالبطولة.
وفازت اللاعبة مريم أحمد عادل ببطولة كأس مصر للجمباز بعد تدريب وإعداد بدني ومهاري شاق وجهد غير مسبوق من مدربيها في الفريق كل من: الكابتن محمد نجم والكابتن أحمد وفا وكابتن اللياقة البدنية چودى محمد وذلك تحت إشراف وقيادة المدير الفني الكابتن عبدالوهاب شعبان بأكاديمية friend.
جدير بالذكر أن بطلة كأس مصر في الجمباز الأيروبك اللاعبة مريم أحمد عادل قد حصدت المركز الأول والميدالية الذهبية في كلا بطولتى الجمهورية وكأس مصر للجمباز الأيروبك خلال الموسم الماضي 2023-2022.
مريم أحمد عادل تتوج بذهبية كأس مصر في بطولة الجمباز
مريم أحمد عادل
مريم أحمد عادل تتوج بذهبية كأس مصر في بطولة الجمباز
مريم أحمد عادل تفوز بذهبية بطولة الجمباز
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