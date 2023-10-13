مريم أحمد عادل تتوج بذهبية كأس مصر في بطولة الجمباز الأيروبك 2024-2023

MENAFN - Youm7) حصدت اللاعبة المتميزة مريم أحمد عادل الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبك تحت 9سنوات فردي آنسات لموسم 2023-2024.



وكرم مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين وحضور المهندس سيف الدين ايهاب عضو اللجنة الفنية لجمباز الأيروبك البطلة مريم أحمد عادل ووضعها علي قائمة أفضل عشر لاعبات "top 10" جمباز بالبطولة.

وفازت اللاعبة مريم أحمد عادل ببطولة كأس مصر للجمباز بعد تدريب وإعداد بدني ومهاري شاق وجهد غير مسبوق من مدربيها في الفريق كل من: الكابتن محمد نجم والكابتن أحمد وفا وكابتن اللياقة البدنية چودى محمد وذلك تحت إشراف وقيادة المدير الفني الكابتن عبدالوهاب شعبان بأكاديمية friend.

جدير بالذكر أن بطلة كأس مصر في الجمباز الأيروبك اللاعبة مريم أحمد عادل قد حصدت المركز الأول والميدالية الذهبية في كلا بطولتى الجمهورية وكأس مصر للجمباز الأيروبك خلال الموسم الماضي 2023-2022.

مريم أحمد عادل تتوج بذهبية كأس مصر في بطولة الجمبازمريم أحمد عادل





مريم أحمد عادل تتوج بذهبية كأس مصر في بطولة الجمباز





مريم أحمد عادل تفوز بذهبية بطولة الجمباز



