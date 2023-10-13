المصري يواصل استعداداته لمواجهة الطلائع وعلي ماهر يرفع الحمل البدني

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- Youm7) واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري. ويخوض المصري تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بنادي المقاولون العرب، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، حيث حرص علي ماهر على رفع الحمل البدني للاعبين. وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف. يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. ويحتل النادي المصر المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.
تدريب فريق المصرى البورسعيدى (1)
تدريب فريق المصرى البورسعيدى (2)
تدريب فريق المصرى البورسعيدى (3)
تدريب فريق المصرى البورسعيدى (4)
تدريب فريق المصرى البورسعيدى (5)
تدريب فريق المصرى البورسعيدى (6)
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