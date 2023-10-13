شريف العريان: التصويت يحسم الاسكواش في الأولمبياد لعبة استعراضية أم ذات ميداليات محتسبة

MENAFN - Youm7)أكد شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية وممثل اللجنة في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية المقامة حالياً في الهند، أنه تم موافقة المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية على إداراج 5 رياضات اقترحتها اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، من بينهم رياضة الاسكواش .وكانت اللجنة المنظمة لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028 قد طلبت إدراج 5 رياضات جديدة في المنافسات التي ستنظمها بعد 5 أعوام من الآن، بما فيها رياضة الإسكواش.وقال شريف العريان في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، إن اختيار هذه الرياضات الخمس الجديدة يتماشى مع الثقافة الرياضية الأمريكية وسيعرض الرياضات الأمريكية الشهيرة للعالم، بينما يجلب الرياضات الدولية إلى الولايات المتحدة.وأضاف سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية ،أن هناك اجتماع اخلال الأيام الثلاثة المقبلة ، لإجراء تصويت علي قرارالمجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية على إداراج 5 رياضات لاعتمادها بشكل نهائي في أولمبياد لوس أنجلوس ومن بينهم الاسكواش، سواء أن تكون ألعابا استعراضية أو ألعابا ذات ميداليات محتسبة في المنافسات الأولمبية .وواصل العريان ، أن الخماسي الحديث مستمر في التواجد في الأولمبياد خلال نسخة لوس أنجلوس 2028، موضحاً أن منافسة الموانع كانت ضمن أهم الأسباب في استمرار الخماسي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بديلة لرياضة الفروسية التي كان عليها العديد من التعليقات السلبية بسبب العدالة بها بالنسبة للمتنافسين.



وأوضح العريان ، أن رياضة رفع الأثقال هي الأخرى ضمنت تواجدها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد أن وافق الاتحاد الدولي للعبة علي كل متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية من أجل الاستمرار في الأولمبياد وأهمها أن يكون المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات أن تكون مشرفه علي اللعبة.



وكشف العريان أن رياضة الملاكمة لم يتم حسم موقفها حتى الآن من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس، حيث يجب على الاتحاد الدولي للعبة حل بعض الأمور الإدارية وتقديم الضمانات للجنة الأولمبية الدولية لتواجد اللعبة في أولمبياد 2028.