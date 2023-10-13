شريف العريان: التصويت يحسم الاسكواش في الأولمبياد لعبة استعراضية أم ذات ميداليات محتسبة

(MENAFN
- Youm7)
أكد شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية وممثل اللجنة في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية المقامة حالياً في الهند، أنه تم موافقة المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية على إداراج 5 رياضات اقترحتها اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، من بينهم رياضة الاسكواش .
وكانت اللجنة المنظمة لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028 قد طلبت إدراج 5 رياضات جديدة في المنافسات التي ستنظمها بعد 5 أعوام من الآن، بما فيها رياضة الإسكواش.
وقال شريف العريان في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، إن اختيار هذه الرياضات الخمس الجديدة يتماشى مع الثقافة الرياضية الأمريكية وسيعرض الرياضات الأمريكية الشهيرة للعالم، بينما يجلب الرياضات الدولية إلى الولايات المتحدة.
وأضاف سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية ،أن هناك اجتماع اخلال الأيام الثلاثة المقبلة ، لإجراء تصويت علي قرار
المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية على إداراج 5 رياضات لاعتمادها بشكل نهائي في أولمبياد لوس أنجلوس ومن بينهم الاسكواش، سواء أن تكون ألعابا استعراضية أو ألعابا ذات ميداليات محتسبة في المنافسات الأولمبية .
وواصل العريان ، أن الخماسي الحديث مستمر في التواجد في الأولمبياد خلال نسخة لوس أنجلوس 2028، موضحاً أن منافسة الموانع كانت ضمن أهم الأسباب في استمرار الخماسي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بديلة لرياضة الفروسية التي كان عليها العديد من التعليقات السلبية بسبب العدالة بها بالنسبة للمتنافسين.
وأوضح العريان ، أن رياضة رفع الأثقال هي الأخرى ضمنت تواجدها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد أن وافق الاتحاد الدولي للعبة علي كل متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية من أجل الاستمرار في الأولمبياد وأهمها أن يكون المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات أن تكون مشرفه علي اللعبة.
وكشف العريان أن رياضة الملاكمة لم يتم حسم موقفها حتى الآن من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس، حيث يجب على الاتحاد الدولي للعبة حل بعض الأمور الإدارية وتقديم الضمانات للجنة الأولمبية الدولية لتواجد اللعبة في أولمبياد 2028.
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