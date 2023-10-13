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وزير الرياضة يعلن تفاصيل انطلاق مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية فى نسخته الثالثة

10/13/2023 2:36:43 PM
(MENAFN- Youm7) شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية في نسخته الثالثة، بجزيرة الجفتون بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذى تنظمه الوزارة بمشاركة 15 ألفا من 100 جنسية مختلفة.



وفي كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تكثيف مختلف الأنشطة والمشروعات والمبادرات الخاصة بالممارسة الرياضية، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، فضلا عن التعاون والتنسيق المستمر والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بنشر ثقافة الرياضة في مصر، بالإضافة إلى تحفيز الشباب المصري على ممارسة الرياضة، الأمر الذى يعود بالنفع على الصحة العامة لدى الشباب ورفع معدلات اللياقة البدنية لدي جميع أفراد الأسرة.



وعبّر الدكتور أشرف صبحي عن شكره للشركات المختلفة باعتبارهم شركاء النجاح، مثمنا على الجهود المبذولة من الشركات في تعاونها مع الوزارة، مشيرًا أن المهرجان بات يحظى بسمعة جيدة بعد النجاح الذي حدث في النسخة الأولي والثانية.



وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تهدف بشكل كبير إلى تعزيز قيمة الفعاليات والسياحة الرياضية داخل المجتمع، والترويج للمناطق السياحية المختلفة التي تتميز بها مصر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية بها بمشاركة الشباب المصري ومختلف الوفود الأجنبية المتواجدة بمصر، فضلاً عن دور تلك الفعاليات في نشر الممارسة الرياضية لما لها من أدوار إيجابية عديدة على صحة الفرد.



ويتضمن المهرجان 15 فعالية ومنها "رياضة التحمل، رياضة القفز بالمظلات، رياضات محركات ودراجات نارية، رياضة السيارات، رياضات جوية، رياضات شاطئية، رياضات دراجات، رياضات مائية، رياضات العاب المضرب، رياضات جري، بالاضافة إلى عدد من الفعاليات الأخري".












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