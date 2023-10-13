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7 لاعبين من الزمالك فى قائمة منتخب الشباب لمعكسر الإسماعيلية

10/13/2023 2:36:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، قائمة المعسكر الأول للفراعنة والمقرر إقامته في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 14 لـ20 أكتوبر الجاري.
وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الزمالك هم:
- حسن أبو المعاطي "مدافع" مواليد 2005.
- أحمد مجدي عبد الله "مدافع" مواليد 2005 .
- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005 .
- محمد السيد "لاعب وسط" مواليد 2006 .
- أحمد خضري "لاعب وسط" مواليد 2005 .
- يوسف أحمد حسن "لاعب وسط" مواليد 2005.

- كريم حامد "جناح هجومي" مواليد 2005 .
وشهدت القائمة تواجد كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادى أرسنال الإنجليزى، بعدما نجحت الجهود التى بذلها الجهاز الفنى لضمه لمنتخب مصر، ضمن خطة الجهاز للتنقيب عن أفضل العناصر المحلية والمحترفة ومزدوجي الجنسية لضمها لمنتخب مصر في هذه المرحلة السنية.
وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالى: في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.
الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم.
الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد.
الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد.
ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب: وائل رياض مديرًا فنيًا، علاء عبده مدربًا عامًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.








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