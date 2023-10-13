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السعودي خالد العطية يتصدر منافسات الجولة الثانية لبطولة البحرين المفتوحة للجولف

10/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 10 (كونا) -- شهدت الجولة الثانية لبطولة البحرين الخامسة المفتوحة للجولف اليوم الجمعة منافسات قوية تصدر فيها اللاعب السعودي خالد العطية ب(133 نقطة) بمعدل 11 ضربة تحت المعدل فيما حل اللاعب القطري صالح الكعبي في المركز الثاني ب(138 نقطة) بمعدل ست ضربات تحت المعدل.
وتنافس على المركز الثالث كل من اللاعبين الإماراتيين سام مولاين وجاي مولاين بعد أن حققا 141 نقطة بمعدل 3 ضربات تحت المعدل.
وفي باقي المراكز احتل المركز الخامس اللاعب الأردني موسى شناعة والسعودي علي النسخة المركز السادس واحتل البحرينيان يوسف جناحي وفهد الحكم المركزين السابع والثامن.
وأشاد نائب رئيس الاتحاد البحريني للجولف دعيج العيد في تصريح صحفي بالمشاركة الإيجابية من قبل اللاعبين من مختلف أندية الجولف في البحرين والاتحادات والأندية بدول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت في ارتفاع المستويات الفنية التي قدمها هؤلاء اللاعبون وساهمت في ارتفاع سقف المنافسة.
وأكد أن المستوى الفني العام في تطور مستمر خاصة أن هذه النسخة الخامسة من عمر هذه البطولة قد حققت العديد من الأهداف الرئيسة التي وضعها الاتحاد البحريني للجولف.
وأشار العيد إلى أهمية مشاركة اللاعبين الناشئين في هذه البطولة حيث شارك الاتحاد البحريني بأكثر من لاعب لإعطائهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات والمهارات الفنية.
وقدم المتنافسون في البطولة التي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للجولف مستويات متقدمة ما زاد من وتيرة الأداء للمحافظة على النقاط المكتسبة خلال الجولة الثانية خاصة أن الجولة الثالثة والختامية من البطولة ستقتصر على 50 لاعبا يتنافسون للفوز بلقب وكأس البطولة والحصول على بطاقة التأهل لبطولة البحرين الدولية (الجولة الأوربية) التي تحتضنها المملكة فبراير المقبل. (النهاية)

خ ن ع / أ م س




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