السعودي خالد العطية يتصدر منافسات الجولة الثانية لبطولة البحرين المفتوحة للجولف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 10 (كونا) -- شهدت الجولة الثانية لبطولة البحرين الخامسة المفتوحة للجولف اليوم الجمعة منافسات قوية تصدر فيها اللاعب السعودي خالد العطية ب(133 نقطة) بمعدل 11 ضربة تحت المعدل فيما حل اللاعب القطري صالح الكعبي في المركز الثاني ب(138 نقطة) بمعدل ست ضربات تحت المعدل.
وتنافس على المركز الثالث كل من اللاعبين الإماراتيين سام مولاين وجاي مولاين بعد أن حققا 141 نقطة بمعدل 3 ضربات تحت المعدل.
وفي باقي المراكز احتل المركز الخامس اللاعب الأردني موسى شناعة والسعودي علي النسخة المركز السادس واحتل البحرينيان يوسف جناحي وفهد الحكم المركزين السابع والثامن.
وأشاد نائب رئيس الاتحاد البحريني للجولف دعيج العيد في تصريح صحفي بالمشاركة الإيجابية من قبل اللاعبين من مختلف أندية الجولف في البحرين والاتحادات والأندية بدول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت في ارتفاع المستويات الفنية التي قدمها هؤلاء اللاعبون وساهمت في ارتفاع سقف المنافسة.
وأكد أن المستوى الفني العام في تطور مستمر خاصة أن هذه النسخة الخامسة من عمر هذه البطولة قد حققت العديد من الأهداف الرئيسة التي وضعها الاتحاد البحريني للجولف.
وأشار العيد إلى أهمية مشاركة اللاعبين الناشئين في هذه البطولة حيث شارك الاتحاد البحريني بأكثر من لاعب لإعطائهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات والمهارات الفنية.
وقدم المتنافسون في البطولة التي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للجولف مستويات متقدمة ما زاد من وتيرة الأداء للمحافظة على النقاط المكتسبة خلال الجولة الثانية خاصة أن الجولة الثالثة والختامية من البطولة ستقتصر على 50 لاعبا يتنافسون للفوز بلقب وكأس البطولة والحصول على بطاقة التأهل لبطولة البحرين الدولية (الجولة الأوربية) التي تحتضنها المملكة فبراير المقبل. (النهاية)
خ ن ع / أ م س
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