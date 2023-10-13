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وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة رفع الحصار عن غزة والمساهمة بإدخال المساعدات للمدنيين

10/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين فيه.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بحثا خلاله المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
وأضافت الوزارة أن الأمير فيصل بن فرحان جدد رفض السعودية القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري مع ضرورة رفع الحصار عن غزة والمساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.
وحث الوزير بريطانيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية وتحديدا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1873) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة. (النهاية)

ع س ط / م ع ع




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