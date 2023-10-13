وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة رفع الحصار عن غزة والمساهمة بإدخال المساعدات للمدنيين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين فيه.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بحثا خلاله المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
وأضافت الوزارة أن الأمير فيصل بن فرحان جدد رفض السعودية القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري مع ضرورة رفع الحصار عن غزة والمساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.
وحث الوزير بريطانيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية وتحديدا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1873) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة. (النهاية)
ع س ط / م ع ع
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